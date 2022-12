Prada premia i dipendenti che tagliano la bolletta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prada abbraccia in pieno la filosofia secondo cui le grandi rivoluzioni partono dai piccoli gesti e, in nome del risparmio energetico, lancia una gara – una challenge come si chiama oggi – tra i 20 stabilimenti produttivi e le tre sedi direzionali italiane. Chi risparmierà di più sulla bolletta della luce, calcolo che risulterà dal confronto tra la spesa del quadrimestre settembre-dicembre 2021 e quella del medesimo periodo di quest’anno, otterrà un “premio” per tutti i dipendenti di quello stabilimento o sede. La gara interessa quattromila lavoratori in tutta Italia (sono esclusi i negozi), da Milano ad Arezzo, da Scandicci (Firenze) a Montegranaro (Fermo) fino a Perugia, Dolo (Venezia), Fucecchio (Firenze), Ancona.

Bonus da 500 euro

A tutti i dipendenti della sede prima classificata, che dunque sarà stata la più risparmiosa, andrà un bonus di 500 euro, 300 euro andranno ai dipendenti della seconda classificata e 200 euro a quelli della terza. Tra le fabbriche e gli uffici Prada è già partita la gara al risparmio. Si tratta naturalmente di fare piccoli gesti come spegnere la luce quando si esce da una stanza o spegnere gli apparecchi elettronici quando non si usano, ma il messaggio che l’azienda di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli vuol far passare è che si può imparare a consumare meno. «Alla base dell’iniziativa c’è lo spirito di positiva competizione e sensibilizzazione a comportamenti responsabili sul posto di lavoro», afferma il gruppo.

Il bonus-risparmio energetico previsto per i lavoratori delle sedi vincitrici si aggiungerà a quelli, sempre esentasse, già erogati quest’anno dal gruppo italiano di moda di lusso, pari a 1.300 euro per lavoratore. Dall’ottobre scorso i dipendenti possono anche chiedere il rimborso delle bollette energetiche attraverso la piattaforma welfare, sfruttando la quota di ciascuno.

Risparmio energetico

L’attenzione al risparmio energetico e all’ambiente ha assunto un ruolo centrale con l’impennata delle bollette cominciata a fine 2021, ma è sempre stata all’attenzione del gruppo Prada che tra i primi, a partire da fine anni Novanta, ha utilizzato il verde nell’architettura delle proprie fabbriche come elemento strategico di sostenibilità e di benessere per le persone (in particolare a Valvigna e Levanella, nel Valdarno aretino, e a Montegranaro).

Artefice dell’utilizzo innovativo del verde è stato, 30 anni fa, l’architetto Guido Canali. La sua ultima realizzazione, il maxi polo logistico di Levanella, è formato da 44mila metri quadrati di magazzini per lo stoccaggio di abbigliamento, calzature e pelletteria di tutto il gruppo “fasciati” da un anello verde formato da alberi, rampicanti e cespugli, a costituire un dialogo tra spazi di lavoro e paesaggio del Valdarno.