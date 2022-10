Prada rende più verde Milano: finanziata la piantumazione di quasi 7mila alberi entro il 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prada dà un segnale e un esempio al mondo della moda, impegnandosi a investire nel verde come strumento di benessere per le persone e per l’ambiente. Il gruppo del lusso che tra i primi, a partire da fine anni Novanta, ha “usato” la natura nell’architettura delle proprie fabbriche (in particolare a Valvigna e Levanella, nel Valdarno aretino, e a Montegranaro, nelle Marche), e lo ha fatto non solo per abbellirle ma soprattutto come elemento strategico di sostenibilità, ora aderisce a “Forestami”, il progetto della Città metropolitana di Milano che prevede la piantumazione di tre milioni di alberi entro il 2030. Gli alberi saranno piantati in parchi, strade, piazze e cortili per rallentare il riscaldamento globale, ridurre i consumi energetici, ripulire l’aria dalle polveri sottili migliorando il benessere dei cittadini.

Il Gruppo Prada finanzierà la messa a dimora di 6mila piante nel 2023, di 500 piante ad alto fusto nel 2024 e di 200 nel 2025, assieme alla riqualificazione di alcune aree e a un progetto di formazione per la cittadinanza. L’adesione al progetto Forestami è stata al centro di un incontro alla Triennale di Milano a cui hanno partecipato il presidente Stefano Boeri, che è anche a capo del comitato scientifico di Forestami, e l’architetto Guido Canali, artefice dell’utilizzo innovativo (soprattutto 30 anni fa) del verde nelle fabbriche Prada.

Il Polo di Levanella (Arezzo)

Canali ha presentato l’ultima realizzazione, il maxi polo logistico di Levanella, in provincia di Arezzo, 44mila metri quadrati di magazzini per lo stoccaggio del prodotto finito abbigliamento, calzature e pelletteria di tutto il gruppo, “fasciati” da un anello verde formato da alberi, rampicanti e cespugli, a costituire un dialogo tra spazi di lavoro e paesaggio del Valdarno. Il polo logistico si è appena arricchito di una mensa sovrastata da un pergolato di 1.500 metri quadrati ricoperti di verde. Tra il tetto della mensa e la pergola ci sono tre metri liberi, che fanno circolare l’aria e rendono evocativa la visione dall’interno: alzando gli occhi mentre si mangia si può vedere una sorta di affresco verde.

«Finora il gruppo aveva mostrato riserbo verso gli stabilimenti produttiv», ha spiegato Canali mostrando la mensa di Levanella ma anche la collina a gradoni coperta di rampicanti costruita accanto allo stabilimento di Valvigna, e sottolineando come le fabbriche-giardino possano contribuire al benessere delle persone. «In queste realizzazioni – ha affermato Boeri – la natura vegetale non è una componente decorativa ma diventa elemento essenziale dell’architettura in un rapporto che richiama il rigore tipico del mondo Prada». «L’adesione a Forestami – ha spiegato Lorenzo Bertelli, direttore Corporate social responsibility del Gruppo Prada in un videomessaggio – è un ulteriore passo che riflette l’attenzione del Gruppo Prada verso l’ambiente e le comunità in cui opera. Con questo progetto ci impegniamo a offrire ai cittadini occasioni di dialogo e partecipazione attiva».