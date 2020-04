Prada riapre le fabbriche in Toscana con un duplice screening ai dipendenti

Nella prima fase l'azienda stima di effettuare circa 1000 test a settima , a regime il numero sarà più elevato. Del resto finora il protocollo viene applicato solo nelle sedi toscane, che stanno gradualmente tornando a regime. Dal 20 aprile sono rientrati al lavoro 300 addetti alla prototipia e campionario delle divisioni abbigliamento, pelletteria e calzature nelle sedi aretine; questa settimana (dopo la circolare ministeriale del 26 aprile che dà via libera alle aziende esportatrici) hanno riaperto gli stabilimenti tecnico-industriali in Umbria, Marche e Veneto e i laboratori di collezione e campionario della sede di Milano.

«L'introduzione delle misure di prevenzione ci consente ora di riprendere con fiducia l'attività produttiva in Toscana – conclude Bertelli - e, in prospettiva, di estendere questi protocolli agli stabilimenti e alle sedi delle altre regioni, per la loro riapertura».



Riaprirà il 4 maggio (data fissata dal Governo per tutta la manifattura) invece la maison Valentino, in modo graduale nelle sedi centrali di Milano, Roma e Valdagno e totalmente nei laboratori produttivi sul territorio nazionale, sulla base di un « protocollo di sicurezza rafforzato – informa l'azienda - in accordo con i sindacati nazionali di categoria» e con la consulenza di medici degli Spedali Civili di Brescia. Questa struttura, insieme con l'Università di Brescia, aiuterà la maison a realizzare un progetto (Valentino people care) per offrire ai dipendenti consulenza medico-specialistica e formazione in ambito Covid-19. All'ingresso verrà misurata la temperatura. La distanza tra le postazioni di lavoro, secondo quanto reso noto dalla maison, sarà di un metro.