Prada, ricavi a 1,5 miliardi in crescita del 60% sul 2020

Fatturato in miglioramento per Prada nei primi sei mesi del 2021. I ricavi netti si sono attestati a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 60% a cambi correnti e del 66% a cambi

costanti, rispetto al primo semestre 2020. Nel dettaglio le vendite retail sono cresciute del 60% rispetto al primo semestre 2020 e dell'8% rispetto al primo semestre 2019 entrambi a cambi costanti, in forte accelerazione nel secondo trimestre, mentre le vendite wholesale hanno registarto una flessione del 37% rispetto al primo semestre 2019, «in linea con la nostrapolitica selettiva» secondo quanto precisa il gruppo del lusso.

«L’impegno alla continua valorizzazione dei nostri marchi, unito ad una relazione più intima con il cliente attraverso la nostra rete distributiva diretta, ha dato impulso alla crescita delle vendite in tutti i mercati e in tutte le categorie merceologiche. In un contesto ancora incerto abbiamo raggiunto livellirecord di gross margin e un significativo miglioramento della redditività. Crediamo che questomomento positivo continuerà anche nella seconda parte dell'anno. I nostri marchi hanno ancora unforte potenziale da esprimere e siamo confidenti che sapremo farlo emergere nel medio termine.Saremo lieti di condividere con il mercato questo e altri temi in occasione di un Capital Markets Dayprevisto in autunno» commenta Patrizio Bertelli, amministratore delegato del Gruppo Prada.

A livello di redditività, l’utile operativo (Ebit) si è attestato a 166 milioni di euro (11,1% dei ricavi), in miglioramento rispetto ai 150 milioni di euro del primo semestre 2019 (9,6% dei ricavi), mentre l’utile netto è stato pari a 97 milioni di euro. Nel periodo il flusso di cassa operativo è stato pari a 316 milioni di euro.

A fine giugno, inifne, la posizione finanziaria netta risultava essere negativa per 102 milioni di euro in miglioramento rispetto a -311 milioni al 31 Dicembre 2020.

Prada nel mondo

Nel primo semestre 2021, circa il 17% in media dei punti vendita è rimasto chiuso, precisa il gruppo, che aggiunge: «Ciò nonostante, il canale retail ha raggiunto vendite pari a 1.281 milioni nel periodo, mostrando un trend inmiglioramento trimestre su trimestre. La crescita nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 è stata a doppia cifra e ci aspettiamo che questo trend di crescita continui. Le vendite online hanno continuato a contribuire in maniera significativa crescendo a tripla cifra».