Prada scommette sulla cosmetica: oltre ai profumi arrivano make-up e skincare

Dopo essere entrata nel protafoglio del gruppo L'Oréal dal 2021 Prada Beauty ha rilanciato la sue fragranze e adesso si prepara ad ampliare la gamma dei prodotti beauty entrando nei segmenti make-up e skincare - lanciato, quest’ultimo, nel 2000 ma in seguito il progetto fu abbandonato - con prezzi da 45 euro per il rossetto a 45 euro a 360 euro per una crema.

I lanci sono iniziati sul sito prada-beauty.com e, secondo l’americana Wwd, continueranno da Harrods e Selfridges a Londra sempre questo mese e da Douglas a Monaco di Baviera, Francoforte e Düsseldorf e in Rinascente a Roma a ottobre fino ad arrivare nel 2024 negli Usa. La previsione è che in tre anni questi due segmenti - con packaging eco-progettato e formule skin-conscious - potrebbero valere dal il 25-30% del business totale del beauty del brand, pari a circa 250 milioni di euro all’anno.