Prada sentimentale (a sorpresa), Tod’s usa i classici con spirito ribelle

Passerelle senza pubblico, video e persino videogame: le sfumature di stile tra le collezioni per l’autunno-inverno 2021/22 di Msgm, Etro, K-way e Sunnei

E alla fine fu sfilata. Senza pubblico, in solo video, compressa nei tempi e sincopata nel montaggio, ma canonica: una camminata di modelli sulla passerella al ritmo di musica.

Certo, tra una sfilata filmata e l'evento live passa la medesima differenza - di energia, e di coinvolgimento - che corre tra una piece teatrale e la sua replica televisiva. Questo, però, è quanto al momento è concesso, e va bene. Chi si lamenta è perduto. Prada, nella persona ormai doppia dei co-direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons, il medium digitale lo ha accolto in modo pragmatico come un semplice dato di fatto, senza troppo agitarsi, producendo video impeccabili per regia, montaggio, indispensabili zoomate sui dettagli.

Prada: Il pezzo di stagione è l’union suit

Adesso, nel secondo debutto di Simons, che con la collezione uomo chiude il cerchio della fusione a Prada, il movimento dei modelli avviene attraverso stanze colorate, definite da quinte di marmo, pelliccia, resina, gesso: una camminata in interni, che potrebbero anche essere esterni e che per via di contrasto cromatico amplificano la tattilità degli abiti, il brulicare di pattern e disegni. I fautori del linguaggio vetusto della moda, gli eterni cacciatori di tendenze e it item imprescindibili siano subito soddisfatti: il pezzo di stagione, onnipresente anche dove non lo si vede, è lo union suit, i mutandoni-tuta di maglia che i nonni usavano nei più rigidi inverni e i cowboy disinibiti di certo immaginario pornosoft non vedevano l'ora di togliersi. Al limite, il capo in questione ricorda anche un po’ la tutina del neonato. Abbraccia il corpo, lo avvolge, lo scalda, ma lo sessualizza anche, come surrogato di nudità.

I segni non sono chiari, e Simons lo ribadisce con decisione nella conferenza stampa digitale post-show. L'ambiguità semantica è uno dei principali punti di contatto tra lui e la signora Prada, così come lo è l'inclinazione verso sfumature di mascolinità fredde, o forse solo introspettive, severe nel caso della signora, adolescenziali nel caso di Simons. In questa prima prova insieme è proprio l'adolescente a venir fuori, con la personalità di Simons che incide un segno ben visibile, preponderante a dirla tutta, su capi ormai familiari del mondo Prada, dal cappotto al cardigan al peacoat. La prova è impeccabile, rispetto al messaggio: in un momento in cui il desiderio massimo è la connessione, questa moda fatta soprattutto di maglia e di jacquard invita a toccare mentre ipnotizza lo sguardo. È anche una moda inaspettatamente sentimentale: Simons carica i suoi pezzi feticcio, in primis il bomber, di una emotività tangibile e nostalgica, da vero ossessivo delle subculture.

Tanta sentimentalità da Prada non si era mai vista, e può essere una benvenuta addizione. Il limite di tutto sta però proprio nell'ossessione di Raf Simons per la giovinezza perduta: un orizzonte che, negli anni, lo ha propulso in alto e poi limitato, e che potrebbe ridurre drasticamente la gamma espressiva di Prada, invece profondamente cangiante. Certo, il dialogo creativo è ancora nelle sue fasi iniziali, quindi le svolte inaspettate sono magari dietro l'angolo. Un sano mollar gli ormeggi, da un lato e dall'altro, produrrebbe sicuramente eccitanti risultati, i cui prodromi si intuiscono già nel gran turbinare di disegni e jacquard.