Prada: una tantum da 1.500 ai 4mila dipendenti

Il gruppo del lusso ha deciso di ringraziare tutti i dipendenti per l'impegno mostrato corrispondendo, a dicembre 2018, un premio una tantum di 1.500 euro (che si aggiunge alle previsioni del contratto integrativo di lavoro) da spendere in welfare. Il ventaglio di beni e servizi tra cui è possibile scegliere va dalle spese per l'istruzione dei figli ai centri estivi, dai trasporti pubblici ai teatri, musei, palestre e viaggi fino alla cura degli anziani o dei familiari con disagio.

