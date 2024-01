Prada vola a Hong Kong sulle ali dei rumor di un'offerta da un fondo inglese

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il titolo di Prada vola alla Borsa di Hong Kong, arrivando a guadagnare oltre cinque punti, sulle ali delle indiscrezioni di stampa, secondo cui sarebbero a buon punto le trattative per cedere il gruppo Prada a una private equity inglese collegata alla famiglia Wertheimer, proprietaria di Chanel. Secondo quanto riportato da Il Giornale, ci sarebbe stato un incontro prima di Natale e sul piatto sarebbero stati messi circa 6 miliardi di euro. Secondo il quotidiano, durante l'incontro si sarebbe discusso del futuro di Miuccia Prada, che «potrebbe continuare a disegnare Miu Miu, marchio di cui già adesso si occupa da sola mentre per Prada divide la poltrona di direttore creativo con Raf Simons, il designer belga sulla cui visione stilistica nessuno ha niente da ridire».

Secondo gli analisti, l'articolo appare però poco circostanziato: «Innanzitutto si parla di una cifra offerta pari a 6 miliardi rispetto a una capitalizzazione di mercato del gruppo oggi di 12 miliardi (flottante 20%). Ne deduciamo che la cifra si riferisca quindi o a una quota di minoranza nella holding di famiglia (che controlla l’80% del capitale) o a un’ipotesi di delisting da parte della famiglia col supporto dello stesso private equity», sottolinea Equita, ricordando che «la famiglia è sempre sembrata poco propensa a vendere quote del capitale». Per Equita, inoltre, l'ipotesi che Miuccia Prada lasci completamente la guida creativa del marchio omonimo è «poco plausibile». Anche per Il Giornale, è comunque «poco verosimile» l'ipotesi della nascita di un marchio registrato da lei e venduto in esclusiva nello storico negozio aperto dal nonno Mario Prada nel 1913 a Milano nella Galleria Vittorio Emanuele.

Nei primi nove mesi 2023 i ricavi del Gruppo Prada si sono attestati in crescita del 17% a 3,34 miliardi, mentre Miu Miu ha registrato un balzo del 49%. «Noi abbiamo recentemente alzato la valutazione del titolo Prada da hold a buy in quanto a sconto sui peers (17 volte P/E 2024, con una posizione di cassa netta, rispetto alla mediana di settore a 20 volte), sconto che riteniamo non meritato data la redditività e le crescite di utili in linea con la media di settore e i vari driver company specific a supporto di queste crescite», aggiunge Equita. Infine, Il Giornale si chiede che fine abbia fatto l'idea di quotare il brand anche in Piazza Affari dopo il debutto del giugno 2011 alla Borsa di Hong Kong, dove è stato collocato il 20% del capitale. Il quotidiano riporta indiscrezioni secondo cui i progetti sarebbero stati al momento rinviati alla seconda metà dell'anno.