Praga oltre la Città Vecchia: itinerari per curiosi e gourmand Alla scoperta dell’offerta gastronomica dei quartieri più trendy: da Vinohrady a Holešovice, tra locali hipster e spazi d’arte di Giambattista Marchetto

Piazza della Pace. La chiesa neo-gotica circondata dagli eleganti palazzi Art déco che si allineano intorno alla piazza Náměstí Míru, uno degli scorci più belli di Vinohrady, tappa obbligata per caffetterie e ristoranti (PragueCityTourism)

Trent’anni fa cadeva il Muro a Berlino e il 17 novembre 1989 la Velvet Revolution metteva fine al regime comunista anche in Cecoslovacchia. Quel paese disorientato uscito dalla guerra fredda (poi diviso a tavolino tra Repubblica Ceca e Slovacchia) ha spinto sull’acceleratore della modernizzazione.

Sulle sponde della Vltava, Praga ha cambiato volto ripetutamente e oggi è una delle capitali europee più dinamiche dal punto di vista economico e sociale, ma riserva piacevoli sorprese anche sul fronte eno-gastronomico.

Praga in overtourism

La città che fu capitale dell’impero, ancora oggi capace di sedurre viaggiatori e flâneurs con lo splendore delle architetture e con il mistero di un’anima sfuggevole, soffre però di overtourism. E per evitare un flusso massificato (spesso piuttosto cheap) di ospiti concentrati nei quartieri del centro, la promozione del Prague City Tourism è rivolta al decentramento dell’offerta. Così rispetto alla Città Vecchia (Staré Město) si cerca di far conoscere la proposta culturale e gastronomica di quartieri come Vinohrady, Holešovice e Karlín, fino a spingersi alla rocca di Vyšehrad o sulle pendici collinose di Žižkov o di Trója.

Per sfuggire alla massa, che cosa c’è di meglio che una mini crociera? Presidential Cruises offre un servizio “limousine” sul fiume (magnifico al tramonto), mentre Insight Cities propone visite accompagnati da letterati, critici d’arte, studiosi e universitari capaci di svelare storie e lati nascosti della capitale boema (per il Guardian è tra i 10 top tour in Europa). Uno degli elementi più interessanti è inoltre il ritorno di chef cechi con esperienze internazionali che reinterpretano la cucina autoctona e fanno della capitale una meta gastronomica da scoprire.

Vinohrady, eleganza e sapori

Il nome deriva dai vigneti impiantati per volontà imperiale e oggi Vinohrady è un quartiere residenziale dalle molte anime. Eleganti palazzi Art déco si allineano tra Náměstí Míru (piazza della Pace) con la sua chiesa neo-gotica e la piazza Jiřího z Poděbrad, mentre nel parco all’italiana in Havlíčkovy sady è possibile passeggiare nel verde o fermarsi per un caffè. A due passi dal grande parco in Riegrovy sady, la caffetteria Miners (aperta dall’omonima micro-roastery) sintetizza per stile e approccio alla materia prima lo sviluppo accelerato che la cultura del caffè sta avendo a Praga.