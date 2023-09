Praia do Camilo e da Balança gemme del Portogallo meridionale

Le sue falesie sono la scenografia di un bagno di mare assolutamente perfetto in questo periodo dell'anno in cui la maggioranza dei vacanzieri balneari hanno lasciato le spiagge del Portogallo. Praia do Camilo a Lagos, una delle mete più ambite durante un escape settembrino in Algarve, si raggiunge attraverso una scalinata di 200 gradini, dal litorale si ammirano i tanti buffi faraglioni e formazioni di rocce scolpite dal vento e dall'erosione come la celeberrima Ponta da Piedade, che custodisce nel proprio ventre grotte e cavità accessibili per mezzo di una barca, sulla punta più a sud, appena oltre quella Praia da Balança, spiaggia meno conosciuta ma altrettanto fantasmagorica. Il Bowen Luxury Suites è un palazzo nel centro storico di Lagos in cui soggiornare apprezzandone l'architettura e il design contemporaneo.

