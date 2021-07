Prana Ventures, closing da 34 milioni di euro per startup tech in fase seed

2' di lettura

Prana Ventures annuncia il suo primo closing: oltre 34 milioni di euro che verranno investiti in nuove società tecnologiche, B2C e B2B, in fase seed e post-seed.



Al primo closing hanno contribuito Cdp Venture Capital Sgr come cornerstone investor, attraverso il Fondo di Fondi VenturItaly e il Fondo di Co-investimento Mise il cui contributo testimonia la rilevanza dell'innovazione come settore chiave per le prospettive economiche e sociali del Paese.

Loading...

A loro si uniscono, oltre ai manager del fondo - Alessio Semoli, Lisa Di Sevo e Alessandro Del Guerra - alcune corporate come Gruppo Adnkronos e Logotel e investitori privati e imprenditori del panorama italiano, family office come Corniola, Red Lions e la famiglia Bolla.

Tra i sottoscrittori ci sono inoltre aziende innovative come TesiSquare, Nethex e Interconsult, che hanno fatto dell'innovazione una delle linee strategiche del loro sviluppo.

Nato dall'iniziativa di Alessio Semoli – imprenditore digitale con tre exit all'attivo,e autore e relatore sui temi della trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale - e di Lisa Di Sevo – dal 2007 nel mondo dell'innovazione e del seed venture capital -, Prana Ventures concentrerà la propria attenzione e investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della blockchain, Saas/Paas (software/platform as a service), ecommerce e marketplace.