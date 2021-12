Opel Astra Sports Tourer, debutta la nuova generazione della statione wagon. È anche phev

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo suv. Opel torna a scommettere sulle station wagon lanciando la nuova generazione della Astra Sports Tourer, cioè la versione familiare della media della casa tedesca appartenente al gruppo Stellantis. La vettura continua la tradizione delle familiari di Opel iniziata quasi 60 anni fa con la Kadett Caravan.

La Sports Tourer riprende il design della nuova Astra a 5 porte, sesta generazione della media, con il caratteristico frontale e nel volume di coda mantiene un’impostazione simile con i gruppi ottici sottili e il paraurti scavato sui lati. Il portellone è specifico grazie anche per un profilo aerodinamico, mentre il tetto nero lucido non solo contribuisce ad alleggerire anche visivamente il montante posteriore, ma in aggiunta integra le utili barre per il supporto di accessori da trasporto sul tetto.

Gli interni hanno le stesse soluzioni della 5 porte

L’abitacolo con Pure Panel punta alla digitalizzazione con un doppio display da 10 pollici che assolve alle funzioni principali, inoltre sono previsti l’head-up display e il comando digitale della trasmissione automatica. Il confort è garantito dai sedili certificati AGR e nella variante con interni di pelle nappa sono previsti accessori premium come le funzioni di ventilazione e massaggio del sedile guidatore e il riscaldamento di sedute e schienali delle due file.

La nuova Sports Tourer è poco più corta di 60 mm

La piattaforma Emp2, comune anche alla rinnovata Peugeot 308, garantisce alla wagon Opel un buon rapporto tra dimensioni esterne e spazio interno. La Sports Tourer è lunga 4,64 metri con un passo di 272 centimetri: il passo è quindi cresciuto di 70 mm rispetto alla cinque porte, ma l’intera vettura è più corta di 60 mm rispetto alla station wagon della precedente generazione senza però che ciò abbia contribuito a ridurre lo spazio a disposizione all’interno.

L’originale ripiano Intelli-Space con due altezze regolabili

Il bagagliaio offre infatti una capacità variabile da 608 a 1.634 litri con due variabili: l’altezza minima della soglia di carico di soli 600 mm con portellone elettrico e il ripiano Intelli-Space con due altezze regolabili o inclinabile a 45 gradi. Da segnalare, inoltre che i tecnici hanno spostato il kit di riparazione per i pneumatici in un vano sotto il ripiano di carico accessibile dai sedili posteriori, così che non sia necessario dover scaricare i bagagli nel caso di foratura.