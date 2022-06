Praticare sulle Dolomiti

Immersi nei profumi e nel silenzio del sottobosco. Fare il saluto al sole circondati dal cinguettio degli uccelli e dal suono di un ruscello in lontananza. A proporre questa esperienza è il comprensorio Alpe Lusia, in Trentino, dove si snoda il Sentiero Natura, un comodo percorso naturalistico green all’insegna del benessere. L'itinerario offre una serie di esperienze wellness en plein air ad alta quota: Yoga, barefooting e percorsi Kneipp immersi nel magico scenario di alcune delle più affascinanti vette dolomitiche. Il Sentiero Natura dell'Alpe Lusia inizia a pochi passi dallo Chalet Valbona, raggiungibile con la cabinovia che parte dalla località Ronchi, Moena. Il percorso, quasi interamente pianeggiante, con la sua lunghezza di 2.5 km, attraversa i boschi e gli alpeggi del Lusia e, passando per il rifugio Larezila, giunge nella splendida oasi naturale di Colvere. Lungo questo affascinante percorso dolomitico sono state predisposte una serie di postazioni per praticare la meditazione e lo yoga. L'ingresso al Sentiero Natura, aperto dal 18 giugno fino al 18 settembre, è gratuito.

2/7 4/7 Menu