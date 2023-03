Preatoni, investimento da 40 milioni per la Niki Lauda Tower a Dubai

Ascolta la versione audio dell'articolo

Corre sul mercato di Dubai – e non può essere altrimenti chiamandosi “Niki Lauda” Tower – l’ultima iniziativa imprenditoriale del Gruppo Preatoni. La sfida è portare a termine – «in realtà c’è solo il lotto e tutto il resto è da costruire», precisa lo stesso Ernesto Preatoni – un grattacielo di 26 piani venduto sulla carta per il 39% e di fatto mai realizzato, che porta il nome del celebre ex pilota di Formula 1 (ai cui eredi il precedente sviluppatore pagò una consistente royalty per l’utilizzo del nome).

Il progetto e i vincoli

In questi giorni, infatti, lo special judicial Committee dell’Emirato Arabo – che si occupa di gestire il completamento di distressed asset (cioè degli edifici incagliati in fallimenti, procedure esecutive e concorsuali) – ha sancito il subentro della Preatoni Real Estate Development al precedente sviluppatore, Define Properties (LLC), in tutti gli obblighi e le tempistiche necessarie a chiudere l’opera.

«In pratica – ha spiegato Preatoni – si tratta di costruire completamente un grattacielo di 26 piani per una superficie lorda complessiva di quasi 50mila metri quadrati. Un investimento globale tra i 30 e i 40 milioni di euro da completare al 100% – comprese le certificazioni degli organi competenti – entro 36 mesi». Ovvero, tra febbraio e marzo 2026.

«Solo dopo aver completato il 30% del progetto – ha aggiunto Ernesto Preatoni – si potrà avviare la commercializzazione delle unità che non erano ancora state vendute e richiedere agli attuali acquirenti il pagamento dell’eventuale saldo residuo su cui hanno versato caparre e acconti». Pagamenti che devono essere effettuati su un fondo vigilato dalla Real Estate Regulatory Agency (l’Authority regolatoria di Dubai Land Department).

«Con il completamento, qualche anno fa, della Preatoni Tower – ha detto ancora Preatoni – abbiamo dimostrato alle Autorità degli Emirati di avere le capacità di gestire con idee nuove situazioni difficili sul mercato locale, ricevendo la fiducia di chi ha investito e delle autorità di Dubai. Con questa sinergia tra pubblico e privato (cessione a titolo gratuito del terreno all’investitore in cambio dell’impegno a ultimare la costruzione, veniamo incontro a un’esigenza delle autorità locali e ai tanti clienti che altrimenti avrebbero perso caparre e investimenti. Il recupero dei cantieri incompiuti, a Dubai, è certamente un’attività rispetto alla quale siamo diventati un punto di riferimento». Il progetto della Niki Laura Tower è stato affidato a Killa Design, uno degli studi di architettura più dinamici nell’area, fondato da Shaun Killa nel 2015. Il progetto dovrebbe essere ultimato tra settembre e ottobre. A quel punto, la costruzione dovrà prendere un’accelerata.

«Gli appartamenti – spiega ancora Preatoni – avranno diverse metrature, saranno venduti a circa 4500 euro al metro quadrato per un valore complessivo, se verranno tutti venduti, di circa 230 milioni di euro. Sarà anche una splendida vetrina per esaltare le finiture e i complementi della filiera manifatturtieria dell’arredo Made in Italy ».