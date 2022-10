Preatoni quota il gruppo a Parigi. In Borsa il 30% della holding

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La “galassia” Preatoni è pronta al debutto alla Borsa di Parigi. È terminato ieri, infatti, il processo di apporto delle singole attività alla newco – che si chiamerà Preatoni Group – e che nasce per mettere ordine tra le circa 40 società che fanno capo alla famiglia e distribuite in varie parti del mondo, dai Paesi Baltici, alla Germania, da Dubai all’Egitto, la cui più nota è Domina Vacanze (e in particolare, il Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh). Ad eccezione, delle attività in Russia, che, ...