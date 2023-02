Precari, D’Aprile (Uil): la nostra proposta per un piano straordinario di assunzioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In questo anno scolastico abbiamo ridefinito un record: 250mila tra docenti e Ata, a scuola, con contratti a tempo determinato che fra qualche mese scadranno. Mesi senza garanzie e poi la speranza di essere riassunti a settembre. Un meccanismo non più accettabile.

«Più di 50mila docenti potevano essere già assunti a settembre scorso – osserva il segretario della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile – se consideriamo che su 90mila posti disponibili per le assunzioni in ruolo più della metà sono rimasti senza insegnante. La proposta della Uil Scuola Rua è stata portata in tutte le sedi di confronto ed è arrivata sul tavolo del ministro», precisa il segretario.

Soluzioni concrete

Sono soluzioni concrete che da un lato vanno incontro alla esigenza di coprire tutti i posti oggi disponibili e dall'altra danno una risposta definitiva agli alunni e al personale con esperienza, in alcuni casi anche decennale, che non ha la possibilità di una assunzione in ruolo. «Per i docenti – spiega D'Aprile - serve una fase straordinaria con lo scorrimento delle graduatorie delle supplenze già esistenti (quelle nelle quali sono presenti docenti abilitati e docenti specializzati sul sostegno).Successivamente si può procedere con lo scorrimento delle fasce in cui sono presenti i docenti con almeno tre anni di servizio che, durante l'anno di formazione e prova, potrebbero svolgere anche un percorso per acquisire l'abilitazione. In questi anni – mette in chiaro D'Aprile - abbiamo rilevato come il sistema ordinario delle assunzioni (che prevede l'assunzione per metà dei posti dei docenti vincitori di concorso e per l'altra metà dei docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento) sia stato fallimentare».

Loading...

Volonta politica

È necessaria quindi una fase transitoria che ampli le possibilità di assunzione. Dare lavoro stabile e garantire la continuità didattica agli studenti sono i cavalli di battaglia di molte campagne elettorali. Abbiamo calcolato concretamente il costo di questa operazione e l'abbiamo prospettata al MiM: servono 180 milioni di euro – 715 euro a precario – per stabilizzare circa 250.000 persone. E volontà politica di farlo.

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi