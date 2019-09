Precari e senza diritti: Apple e Foxconn sotto accusa in Cina per la produzione di iPhone 11 Un report dell'organizzazione non governativa americana «China Labor Watch» parla di violazioni dei diritti dei lavoratori nella fabbriche e disparità di trattamenti. di Biagio Simonetta

Domani è il giorno dell'iPhone 11. Oggi, però, per Apple c'è un'altra grana a cui pensare. Secondo un report dell'organizzazione non governativa americana China Labor Watch – specializzata nel valutare le condizioni di lavoro in Cina – la casa di Cupertino e la sua partner storica, la taiwanese Foxconn, avrebbero violato le leggi cinesi sul lavoro precario. E lo avrebbero fatto proprio nel corso degli ultimi mesi, per la produzione di iPhone 11.

L'accusa è abbastanza rigida: Apple e Foxconn avrebbero impiegato un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello consentito dalle leggi cinesi. Il fatto si sarebbe verificato nello scorso mese di agosto, nello stabilimento di Zhengzhou. Qui sarebbero stati assunti a tempo determinato circa il 50% degli operai impiegati nella produzione del nuovo smartphone della società di Cupertino. E nel corso di tutto il 2018, i lavoratori precari avrebbero toccato anche percentuali più alte (il 55%). Un reato, considerando che in Cina il limite massimo per i lavoratori con contratto a termine è fissato al 10% dell'intera forza lavoro, in modo da favorire le assunzioni a tempo indeterminato.

Ma c'è di più. Perché la denuncia della China Labor Watch, Ong con sede a New York, va a toccare molte altre corde. Secondo l'accusa, ad esempio, a molti dei precari assunti non sarebbe stato riconosciuto il bonus di produzione precedentemente pattuito. E poi ancora: la maggior parte degli assunti a termine sarebbero stati studenti (rientrati a scuola a settembre), con salari medi di 295 dollari al mese. Precari senza grandi garanzie, impiegati per molte ore al giorno e senza straordinari riconosciuti.

