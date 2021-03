Precari e stagionali, 2.400 euro senza domanda all’Inps per chi ha già avuto aiuti

Le nuove richieste si presentano entro il 30 aprile

Per chi nel passato, non aveva avanzato alcuna richiesta pur presentando i requisiti di accesso, o non rientrava nella platea dei beneficiari individuata nei precedenti provvedimenti emergenziali, è necessario, come detto, che si attivi per presentare domanda entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato/consulenti nel sito internet dell’istituto.



Sul punto si ricorda che, solamente per coloro che dovranno presentare per la prima volta l’istanza per l’accesso al contributo, non dovranno, alla data di presentazione della domanda essere titolari di pensione o altro contratto di lavoro subordinato con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità (articolo 10, comma 4, del Dl 41/2021).

Platea più ampia



Nel merito della nuova richiesta va riferito che il decreto Sostegni ha di fatto ampliato la platea dei possibili beneficiari rispetto ai precedenti decreti emergenziali, includendo, ora, nel perimetro del bonus anche i lavoratori somministrati in settori diversi dal turismo e degli stabilimenti balneari, altresì alzando il tetto massimo di reddito annuo per l’accesso all’indennità dei lavoratori dello spettacolo, da 50mila a 75mila euro.



Le indennità non si cumulano

La nota dell’Inps ricorda che le indennità previste non sono cumulabili fra di loro; questo significa che, qualora l’interessato rientri in più di una categoria di lavoratori potenziali beneficiari, il bonus di 2.400 euro potrà essere corrisposto solamente un’unica volta e non replicato per le varie categorie ammissibili al beneficio.



Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito del contribuente beneficiario, ma rimangono comunque cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.