Precari storici e laureati Stem: l’identikit delle 70mila assunzioni nella scuola

2' di lettura

Nel decreto Sostegni bis, approvato giovedì scorso dal Cdm ma ancora non entrato in vigore, entra anche un maxi-piano di assunzioni per 70mila docenti. Inclusa una mini-sanatoria per 18.500 precari e un concorso sprint per 3mila cattedre Stem. Si tratta di un mix tra assunzioni ordinarie e una nuova stabilizzazione con l’obiettivo di coprire già a settembre quante più cattedre possibili delle oltre 100mila scoperte. La sfida del governo è evitare il consueto giro di valzer di prof soprattutto per gli studenti che negli anni passati per settimane, anche per mesi, vedevano l’insegnante di riferimento solo in autunno inoltrato.

L’identikit delle assunzioni

Il maxi piano di inserimenti prevede innanzitutto l’assunzione stabile dei precari presenti nelle Gae (le graduatorie a esaurimento) e nelle graduatorie di merito dei vecchi concorsi. Si parla di un totale di circa 22.500 unità. Insieme a loro saranno assunti (in una volta sola) i 26.500 vincitori del concorso straordinario per medie e superiori in via di conclusione.

Loading...

La mini-sanatoria

Per le cattedre che risulteranno ancora vacanti sarà previsto, sia per i posti comuni che per il sostegno, un percorso concorsuale che prevede l’assunzione a tempo determinato di docenti abilitati e specializzati presenti nella prima fascia Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze) che abbiano, oltre al titolo, anche almeno 3 anni di servizio negli ultimi 10: alla fine dell’anno di formazione dovranno sostenere una prova di fronte a una commissione esterna alla scuola dove hanno prestato servizio. Superandola, saranno assunti a tempo indeterminato. Alla prima fascia Gps potrà iscriversi anche chi completerà percorso di specializzazione sul sostegno entro il prossimo 31 luglio. Secondo le primissime stime, in questo corso-concorso “sanatoria” potrebbero essere interessati 11mila docenti di sostegno e 7.500 comuni.

Via al concorso light per 3mila cattedre Stem

Si accelerano poi i concorsi ordinari già banditi: si parte con circa 3mila cattedre Stem - Fisica, Matematica, Matematica e fisica, Scienze e tecnologie informatiche per la scuola secondaria di secondo grado - anche in coerenza con il rafforzamento di queste discipline nel Pnrr. La procedura “Stem” sarà molto rapida: ci saranno una prova scritta a risposta disciplinare multipla e una prova orale, poi si procederà con la graduatoria.

Obiettivo: tutti in cattedra entro il 31 agosto

Tutte le operazioni di assunzioni dei circa 70mila docenti autorizzati dal decreto Sostegni bis e le assegnazioni provvisorie, utilizzazioni e attribuzioni dei supplenti alle scuole dovranno realizzarsi entro il 31 agosto (negli scorsi anni si arrivava a metà-fine settembre).