Precipita ultraleggero, pilota delle Frecce tricolori fra le due vittime

E un’altra inchiesta, più tecnica, è stata aperta dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo Sono stati i colleghi della vittima a dare la notizia alla vedova, che lavora all’aeroclub di Campoformido. La donna era con la moglie del cugino, anch’egli perito nell’incidente aereo: la seconda vittima è Sante Ciaccia, di 35 anni, originario di Monopoli, in provincia di Bari, ma residente a Milano. Le due vittime stavano facendo un sorvolo serale di qualche minuto - lo schianto è avvenuto attorno alle 18.30, pare già sulla via del ritorno in direzione Venzone - per ammirare il paesaggio montano del Parco delle Prealpi Giulie. Un’uscita di svago favorita dal fatto che il parente era giunto in Friuli per assistere all’ Airshow delle Frecce, in programma alla Base di Rivolto per domani, ora annullato in segno di lutto dai vertici dell’Aeronautica militare.

Oltre al Soccorso alpino della Guardia di Finanza, fondamentale durante l’emergenza è stato il ruolo dei tecnici del Soccorso Alpino del Friuli, in zona con numerosi volontari. L’area in cui il velivolo è precipitato è molto distante dai centri abitati. Una volta raggiunto il bosco, con i fuoristrada, è stato necessario camminare per circa 20 minuti per raggiungere il punto dove l’ultraleggero è precipitato prendendo fuoco. Da quanto si è appreso, al momento del tragico incidente le condizioni meteo erano buone: non c’erano problemi di visibilità. Cordoglio e dolore sono stati espresse dalle massime cariche dello Stato a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

