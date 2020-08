Precompilata, c’è tempo fino al 30 settembre. Tutte le novità La scadenza per la presentazione della precompilata con il 730 è slittata al 30 settembre. Guida al calcolo delle spese sanitarie per chi ha una cassa di Enrico Bronzo

(ANSA)

La scadenza per la presentazione della precompilata con il 730 è slittata al 30 settembre. Guida al calcolo delle spese sanitarie per chi ha una cassa

2' di lettura

Fisco, Agenzia Entrate: 730 precompilato disponibile da oggi

La scadenza per la presentazione della dichiarazione precompilata dei redditi con modello 730, inizialmente fissata al 23 luglio, per i decreti dettati dall'emergenza Covid è slittata al 30 settembre 2020.

Manca quindi un mese e per chi ha rinviato all’ultimo l’adempimento. Ecco le novità previste per quest’anno.

Spese sanitarie: le aggiunte

Per i redditi 2019 sono più numerose le informazioni sulle spese sanitarie per cui oltre quella fatte in farmacia o per visite specialistiche, ticket e laboratori - che già si trovavano automaticamente nel modello - da quest’anno sono presenti anche le spese inviate al Fisco da altri professionisti sanitari. Sono 19 le categorie tra cui citiamo i dietisti, gli igienisti dentali, i fisioterapisti, i logopedisti, i podologi, gli ortottisti e i terapisti della neuro e della psicomotricità dell'età evolutiva. Fino all’anno scorso queste spese svolte in forma privata, o senza una cassa previdenziale privata a comunicarle, non entravano in automatico nella dichiarazione.

Leggi anche La grande corsa all’Isee per avere i bonus prosciuga i fondi per i Caf

Il discorso vale anche per le spese per i figli che entrano in dichiarazione dei redditi per la quota fiscalmente a carico.

Lavoratori domestici: la novità 2020



Quest'anno sono presenti anche i contributi previdenziali versati all'Inps con lo strumento del Libretto di famiglia.