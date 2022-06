Precompilata, l’invio senza modifiche evita controlli e documenti

Le mascherine Ffp2 e Ffp3 sono invece classificate – salvo rare eccezioni che risultano dalla confezione - come Dpi e non come dispositivi medici e quindi nella stragrande maggioranza dei casi sono indetraibili. I tamponi eseguiti presso laboratori pubblici e privati sono detraibili, ma occorre il pagamento tracciato se il laboratorio non è accreditato al Ssn; attenzione ai tamponi eseguiti in farmacia: alcune farmacie li indicano sullo scontrino come «fornitura di dispositivo», altre come «servizio sanitario»: nel primo caso non occorre provare il pagamento tracciato, nel secondo invece sì.

Quanto alla documentazione da conservare, occorre fare una distinzione: se la dichiarazione precompilata viene accettata così come proposta dall’agenzia delle Entrate, senza correggere i dati relativi al calcolo dell’imposta, il contribuente è esonerato dai controlli formali e non è quindi tenuto a conservare la documentazione.

Si perde tale beneficio se invece si modifica anche un solo dato che influisce sul calcolo dell’imposta: non solo aggiungendo, togliendo o modificando redditi o oneri detraibili/deducibili, ma anche semplicemente modificando le quote dei familiari a carico o i giorni di spettanza delle detrazioni di lavoro dipendente: basta anche una sola di tali modifiche e scatta l’obbligo di conservare tutta la documentazione probatoria, anche per i redditi e gli oneri già presenti sulla precompilata.

Talvolta è capitato che per errore chi ha venduto mascherine Ffp2 abbia indicato sullo scontrino «dispositivo medico» e inviato la spesa alla precompilata: chi si trovasse in tale condizione sappia che se non si modifica nulla, quella spesa non verrà contestata; ma se si operano modifiche, anche su altri dati, è meglio stralciare l’onere delle Ffp2 erroneamente inserito dal venditore, altrimenti in caso di controllo la spesa potrebbe essere contestata.

È sempre possibile detrarre il vaccino pagato in proprio

Quest’anno ho fatto il vaccino influenzale a pagamento in farmacia. È detraibile? Con quali documenti va dimostrato?