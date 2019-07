Modello 730, oltre 3 milioni di italiani scelgono la dichiarazione fai-da-te

Tra le voci “sorvegliate speciali” della precompilata restano le spese mediche e i bonus fiscali per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici. La qualità dei dati sulle spese sanitarie è migliorata, come ammettono gli operatori dei Caf, ma si tratta pur sempre di una mole enorme di numeri (720 milioni i dati trasmessi alle Entrate nel 2018 da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, ottici e psicologi), sui quali spesso è necessario controllare i documenti del contribuente e la correttezza delle cifre precaricate nella dichiarazione.

Sui bonus edilizi (come spiega anche la check list in pagina), il sistema della precompilata riporta le spese sostenute nel 2018 solo nel foglio informativo, senza inserirle in dichiarazione nel quadro «E» su oneri e spese. Anche in questo caso, bisogna verificare la documentazione, il fatto che il contribuente abbia i requisiti per accedere all’agevolazione, e infine immettere i dati nel 730.

Il gradimento dei nuovi bonus

Quest’anno debuttano in dichiarazione alcune nuove agevolazioni fiscali, dal bonus per il “verde” di terrazze giardini e balconi, alla detrazione delle spese per l’abbonamento al trasporto pubblico e per acquistare strumenti utili a chi ha disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). Sono state ampliate anche le detrazioni per le donazioni a Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Dai Caf arriva una prima (parziale) indicazione di “gradimento” dei nuovi bonus: «Su 2,3 milioni di modelli 730 che abbiamo già trasmesso - spiega Filomena Troise dall’area fiscale del Caf Cisl - 100mila riportano la detrazione per le spese del trasporto pubblico e 30mila quella a sostegno di chi ha disturbi dell’apprendimento. La nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali a favore di Onlus e Aps è presente in 200mila prospetti».