Precompilata, rimborsi in busta paga da luglio a dicembre: ecco perché - I 10 errori da evitare

Redditi precompilata

Il contribuente che presenta il modello Redditi precompilato può effettuare i versamenti e ottenere i rimborsi con le modalità ed entro i termini descritti nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi.

Ecco i motivi per cui invece il pagamento viene bloccato

Con provvedimento del 19 giugno 2019 l'agenzia delle Entrate ha fissato i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso nonché le modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi (con l’Inps). È la legge di Stabilità per il 2016 a prevederli:

1) nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite il sostituto d'imposta con modifiche* rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate;

2) in caso di rimborso di importo superiore a 4mila euro.



Controlli entro quattro mesi

L’agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.



Rimborsi entro sei mesi

Il rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (non oltre il 22 gennaio, presumibilmente entro la busta paga di dicembre) o dalla data della trasmissione se successiva a detto termine.



Quindi, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

* le modifiche devono consistere nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.