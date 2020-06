Predica-Credit Agricole in trattative sul solare di F2i Discussioni in esclusiva con la compagnia assicurativa che fa capo a Credit Agricole. Operazione da 600 milioni circa: una delle maggiori nelle rinnovabili quest’anno di Carlo Festa

(patboon - stock.adobe.com)

Discussioni in esclusiva con la compagnia assicurativa che fa capo a Credit Agricole. Operazione da 600 milioni circa: una delle maggiori nelle rinnovabili quest’anno

1' di lettura

F2i è vicino a trovare un partner per Ef Solare Italia. Secondo indiscrezioni, per la cessione del 30% di Ef Solare Italia ci sarebbe in pole position il gruppo Credit Agricole Assurances- Predica.



F2i, affiancata da Rothschild, sta lavorando da qualche mese sul dossier. Secondo i rumors, riportati da Mergermarket, Credit Agricole Assurances- Predica sarebbe in esclusiva. La quota in vendita, secondo quanto era emerso alcuni mesi fa all’atto dell’avvio del processo, potrebbe valere 600 milioni di euro, alla luce della valutazione della società di ben 2 miliardi di euro. Ef Solare nel dicembre 2018 è passata interamente sotto il controllo del terzo Fondo di F2i sgr, che ha rilevato da Enel Green Power Spa la rimanente quota del 50%.

Il fondo ha poi conferito a Ef Solare tutti gli asset fotovoltaici detenuti in portafoglio. Tra gli asset conferiti a EF Solare Italia rientra anche RTR Rete Rinnovabile, società rilevata dal fondo F2i nel 2018. Ef Solare Italia è attualmente il primo operatore nazionale nel settore fotovoltaico, con un portafoglio di oltre 300 impianti in 17 regioni e una capacità installata di oltre 850 megawatt.