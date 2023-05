Preferisci George Clooney o Brad Pitt? Gocce, moto e il futuro dell'industria del caffè

È la scelta giusta? La competizione nel sistema capsule si è intensificata, il settore si è modularizzato e polarizzato tra personalizzazione per 40/45 centesimi “ala Nespresso” o convenienza per 15/19,5 centesimi “ala Borbone”. In mezzo sarà difficile (impossibile) catturare valore. In questo contesto competitivo il valore catturabile per un produttore di macchine indifferenziate per capsule è destinato a svanire. La vera sfida ora è trovare un modo per aumentare la disponibilità a pagare per il cliente nel sistema a grani: Brad si fa un bel giro in moto, passa dal meccanico, si gode la brezza mattutina, il profumo dei chicchi appena tostati e la schiumetta ma tutto questo può competere con “l’espresso come al bar” e la goccia di George?

(*) Docente di Family Business Strategy, Università di Torino – bernardo.bertoldi@unito.it

