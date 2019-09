Prelievi oltre 5mila euro al mese da motivare di Dario Deotto

2' di lettura

Eventuali misure di penalizzazione per i prelievi di denaro contante dai conti bancari - e, ancora peggio, per eventuali versamenti, come da qualche parte è stato ventilato - devono tenere conto che già l’ordinamento tributario prevede per tali situazioni alcune “sanzioni improprie” (per come viene interpretata la legge).

Si tratta delle misure stabilite dall’articolo 32 del Dpr 600/1973. La norma dispone che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti con gli intermediari finanziari possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine (questa parte della norma riguarda sostanzialmente i versamenti non giustificati e tutti i contribuenti).

L’articolo 32 prevede ulteriormente (in questo caso soltanto per gli imprenditori) che i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito dei rapporti con gli intermediari finanziari sono posti come ricavi a base delle stesse rettifiche, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Questo all’ulteriore condizione, dopo la legge 225/2016, che i prelevamenti risultino superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5mila mensili.

Tali previsioni riguardano l’attività istruttoria degli uffici, ma sono state interpretate come vere e proprie norme che autorizzano automaticamente la rettifica da parte dell’ufficio. Infatti, sia la Cassazione che le Entrate sostengono che si tratta di presunzioni legali relative - che invertono l’onere probatorio e lo addossano sul contribuente – in grado di accertare l’esistenza di redditi (ricavi per i prelievi) non dichiarati. Con conseguenze, spesso, molto tortuose per il contribuente.

Il fatto che si tratti di presunzione legale relativa non risulta, tuttavia, in alcun modo condivisibile. La norma è volta soltanto a fare acquisire all’Agenzia dati fiscalmente rilevanti. Basterebbe leggerla fino in fondo: «Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante… Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale».