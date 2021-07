Prelios, Borio Mangiarotti e Värde partners lanciano la Sicaf per SeiMilano

2' di lettura

Prelios Sgr, Borio Mangiarotti e Värde Partners lanciano la nuova piattaforma di

investimento. Ariadne Sicaf sarà detenuta da Borio Mangiarotti e Värde Partners e gestita da Prelios. L’operazione nasce come trasformazione in società di investimento a capitale fisso (appunto, Sicaf) della preesistente Proiezioni Future Spa, costituita da Borio Mangiarotti e Värde Partners per l’investimento e lo sviluppo del progetto di rigenerazione urbana SeiMilano, che trasformerà un’area di 330mila mq fra via Calchi Taeggi e via Bisceglie in un nuovo quartiere multifunzionale, concepito secondo i più

elevati standard di sostenibilità ambientale e inserito in un ampio parco attrezzato e attrattivo.



Ariadne Sicaf sarà gestita da Prelios Sgr, che si occuperà anche del coordinamento e supervisione del progetto di sviluppo e della commercializzazione degli spazi. Progettato dallo Studio Mario Cucinella Architects e dallo Studio Internazionale del Paesaggista Michel Desvigne, SeiMilano propone, in termini di comfort e benessere,sicurezza ed eco-sostenibilità, un’offerta di circa 1000 residenze, in edilizia libera e convenzionata,30mila mq di uffici e circa 10mila mq di funzioni commerciali strategicamente posizionate per favorire l’integrazione con le vicine residenze, creando nuove piazze commerciali per il tempo libero e lo shopping.

Una “città-giardino” che persegue un modello di sviluppo urbanistico caratterizzato dalla stretta simbiosi tra architettura e paesaggio.

«Siamo felici – ha detto Edoardo De Albertis, amministratore delegato di Borio Mangiarotti – di poter affiancare ad uno dei più grandi sviluppi residenziali in corso nel capoluogo Lombardo, che rappresenta un innovativo progetto di rigenerazione urbana, una platea d’eccellenza di operatori e investitori istituzionali a testimonianza del pregio dell'iniziativa e delle sue prospettive».

«Prelios Sgr – ha affermato il suo amministratore delegato Patrick Del Bigio – si riconferma come la scelta degli investitori nel mercato immobiliare italiano grazie alla sua vasta esperienza nell’ambito delle operazioni complesse e innovative. SeiMilano, ispirandosi ai principi Esg e di sostenibilità rappresenta un passo importante per la riqualificazione di un’area vasta del quadrante Ovest di Milano, contribuendo così a riunire la catena dei parchi urbani del milanese, nell’ottica di creare un nuovo vivere ecosostenibile».