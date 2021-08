Prelios, conti record nel I semestre

La crescita continuerà

Il Ceo del Gruppo Prelios, Riccardo Serrini, commenta: «L'utile netto di 55 milioni conseguito nei primi sei mesi dell'anno, se raffrontato ai 69 milioni realizzati nell'intero 2020, riflette la costante, forte crescita del Gruppo e avvalora la nostra strategia. Alta marginalità, crescita costante di tutti i principali indicatori ed elevata e solida creazione di cassa sono il risultato di un grande lavoro di squadra e di una cultura aziendale improntata a collaborazione e focalizzazione. Il Gruppo Prelios continuerà a crescere, non soltanto in via organica come avvenuto negli ultimi anni, ma anche per linee esterne, come dimostra la recente acquisizione da Business Support del ramo d'azienda loan & facility agency e monitoring, con la successiva costituzione di Prelios Credit Agent».

Acquisizioni in corso

Proprio il tema della crescita per acquisizioni esterne sembra essere il motivo portante della strategia Prelios, unitamente ai nuovi fondi. Proprio la costituzione di Prelios Credit Agent è un fulcro della strategia del Gruppo. Appena lo scorso 3 agosto Prelios Spa e Business Support Spa hanno finalizzato l'accordo relativo alla cessione da parte di Business Support della maggioranza del ramo d'azienda attinente alle attività di loan & facility agency e monitoring. La nuova società sarà guidata da Roberto di Lauro come direttore generale.

«Attraverso questa operazione, Prelios conferma la strategia di crescita in business adiacenti alle proprie attività caratteristiche, tramite acquisizioni selettive e facendo leva su di un approccio “buy to build”», aveva dichiarato la società.Tramite il ramo d'azienda oggetto dell'operazione, Business Support svolge attività di agente mandatario di banche e istituzioni finanziarie nell'ambito di accordi di ristrutturazione finanziaria, finanziamenti in pool e finanza strutturata, oltre a garantire un'ampia gamma di servizi legati alla gestione del processo operativo e del coordinamento dei rapporti tra le imprese, i fondi di investimento e le istituzioni finanziarie.

Tali attività presentano importanti sinergie con il core business di Prelios – in particolare con la gestione dei crediti Utp – che consentiranno una significativa crescita dei ricavi.

Utp e non solo

In particolare, Prelios Credit Agent andrà a completare lo spettro di attività e competenze di Prelios nell'ambito della gestione dei crediti deteriorati, rafforzandone così la leadership nel settore a livello nazionale. L'ambizione per Prelios Credit Agent è quella di affermarsi come un attore essenziale per gli istituti di credito e gli investitori nel monitoraggio dei piani di ristrutturazione.