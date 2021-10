Prelios vende 55 centraline telefoniche a Telco Infra 2

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Prelios Sgr – società di gestione del risparmio del Gruppo Prelios – ha finalizzato tramite il Fondo Clarice Light Industrial – interamente partecipato da un investitore istituzionale – la vendita di un portafoglio di 55 centraline telefoniche situate in Italia. Acquirente del portafoglio è il Fondo Telco Infra 2 – gestito dalla stessa Prelios Sgr – il cui unico quotista è un veicolo che fa riferimento ad Hayfin Capital Management. La cessione del portafoglio da parte del Fondo Clarice, avvenuta attraverso una procedura competitiva promossa con il supporto di Intesa Sanpaolo, in qualità di advisor finanziario.

Il portafoglio oggetto di compravendita è costituito da centraline telefoniche, distribuite su tutto il territorio nazionale, condotte in locazione da un primario operatore delle telecomunicazioni italiano con contratti di tipologia “triple net” di recente rinegoziazione che presentano una scadenza di lungo periodo.

Loading...

«Siamo molto orgogliosi – ha detto Alessandro Busci, Director Fund Management di Prelios Sgr – di avere portato a termine questo deal che consolida la leadership di Prelios SGR tra le principali società di gestione del risparmio. Abbiamo consentito all’investitore del Fondo Clarice di raggiungere gli ambiziosi target di rendimento previsti in un orizzonte di lungo periodo. Il mercato delle centraline telefoniche continua a rivestire grande interesse sia per Prelios Sgr – che vanta su questa asset class un track record non eguagliabile – sia per gli investitori nazionali e internazionali che ricercano un investimento infrastrutturale caratterizzato da buona redditività nel lungo periodo, con un profilo di rimborso cedolare. Riteniamo inoltre che l’evoluzione tecnologica infrastrutturale in corso consenta un posizionamento di lungo periodo, in cui le competenze del gestore e la selettività dell’investimento risultano un elemento di sempre maggiore attenzione da parte degli investitori».