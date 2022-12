Premi ad amministratori e dirigenti: deduzioni con criteri e tempi diversi

Ascolta la versione audio dell'articolo

I premi, i bonus e gli altri incentivi remunerativi destinati a figure apicali delle aziende (componenti del Cda e dirigenti) prevedono il riconoscimento di un importo straordinario in denaro, da erogare al conseguimento di un determinato risultato – legato alle performance dell’azienda (fatturato e Ebitda) – o al raggiungimento di uno specifico obiettivo pattuito con la società nell’ambito di un contratto di amministrazione o all’interno del contratto di lavoro dipendente.

Gli incentivi possono essere fissi o variabili e possono altresì prevedere un periodo di maturazione sia di breve durata (ad esempio legato al positivo perfezionamento di un progetto), sia di medio-lungo termine, come accade per i premi connessi al raggiungimento di obiettivi economico-finanziari pluriennali da parte della società.

La competenza

Il costo relativo ai premi per gli amministratori e i dipendenti va rilevato in bilancio in base al principio di competenza previsto dall’articolo 2423-bis, comma 1, n. 3 e 4 del Codice civile, indipendentemente dalla data del pagamento.

Secondo i principi contabili Oic 19 e 31, la rilevazione in bilancio del costo avrà come contropartita un debito nelle situazioni in cui alla data di chiusura dell’esercizio l’impresa sia in possesso di tutti gli elementi per la quantificazione del bonus, ossia non vi siano ulteriori elementi di incertezza sul relativo ammontare. Dal punto di vista fiscale i premi dovrebbero quindi concorrere a determinare il reddito d’impresa nell’esercizio di imputazione in bilancio, ed essere deducibili nell’esercizio di stanziamento del debito per effetto del principio di derivazione rafforzata (articolo 83 del Tuir).

Viceversa, nell’ipotesi in cui, alla luce delle clausole previste negli accordi, alla medesima data l’impresa non disponga (nemmeno teoricamente) di tutti gli elementi informativi necessari alla sua determinazione, sarà necessario procedere con l’accantonamento a un fondo. In questo caso, i costi accantonati risulterebbero indeducibili non rientrando tra gli accantonamenti previsti dall’articolo 107, commi 1-3 del Tuir (documento Cndcec-Fnc del 24 aprile 2018, paragrafo 6.5).