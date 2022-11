Premi ai dipendenti fino a 3mila euro esentasse: ecco come potrebbero funzionare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Garantire ai datori di lavoro la possibilità di riconoscere ai dipendenti un premio fino a 3mila euro esente da tasse e imposte per mitigare i danni dell’inflazione. L’unico presupposto per l’esenzione è che il beneficio sia concesso entro dicembre 2024 in aggiunta alla retribuzione già dovuta. Così è stata disegnata in Germania la misura, proposta dal ministro delle Finanze, Christian Lindner, che dovrebbe confluire nel nuovo Inflation Reduction Act attualmente in discussione al Bundestag e che il 9 novembre è stata citata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, come modello da imitare. «Ne ho parlato con il ministro tedesco, la stiamo valutando per riproporla qui in Italia», ha riferito Giorgetti in audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato.

Il premio tedesco “di compensazione dell’inflazione”

È stata la coalizione semaforo (socialdemocratici, liberali e verdi) che sostiene il governo tedesco ad approvare l’intervento a fine settembre, previo confronto con le parti sociali, nell’ambito del terzo pacchetto di aiuti anti-inflazione da 65 miliardi di euro. Non è possibile stimare la platea di potenziali beneficiari, perché il cosiddetto “premio di compensazione dell’inflazione” sarebbe una facoltà delle aziende, non certo un obbligo.

Non è un caso che il presidente dell’associazione delle industrie tedesche Bda, Rainer Dulger, abbia messo in guardia: «I 3mila euro non sono un successo sicuro. Non tutte le imprese che vorrebbero potranno erogare il pagamento, perché il massiccio aumento dei costi energetici sta togliendo il respiro».La promessa di Scholz ai cittadini.

D’altra parte, però, l’esecutivo del cancelliere Scholz scommette molto sull’efficacia dell’una tantum, perché consente di sostenere velocemente i lavoratori, a differenza di altri aiuti che pesano sulla dichiarazione dei redditi. In tutto, la Germania ha varato quest’anno tre pacchetti in favore dei cittadini: i primi due da 30 miliardi, l’ultimo da 65 miliardi. All’insegna della promessa di Scholz: «Non camminerete da soli».

In Italia aiuti da 62,8 miliardi di euro

L’Italia, come ha da poco certificato l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), tra giugno 2021 e settembre 2022 ha stanziato 62,8 miliardi di euro per misure contro l’aumento dei prezzi. Somme una tantum comprese, in forma di bonus prima da 200 euro ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sotto i 35mila euro di reddito nel 2021 e poi da 150 euro per chi ne ha percepiti dai 20mila euro in giù.