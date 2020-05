«Premi e bonus per stare distanti: la mia tecnologia soft per la Fase 2»

Nella lotta al Covid-19 che ruolo hanno avuto i robot?

La robotica è matura per la produzione, più critica la sua applicazione in condizioni generali. Quello che abbiamo visto si è limitato alla telepresenza per la comunicazione remota tra paziente e medico. Non si sono viste automazioni, se non nel caso di riutilizzo, in ambienti ospedalieri, di robot progettati per la logistica.

La pandemia ha messo a nudo i limiti della robotica sociale?

Sì, questo test ha dimostrato la non completa maturità dei robot sociali. Fatto noto agli addetti ai lavori, ma che potrebbe essere un indicatore utile per gli enti che finanziano questo tipo di ricerca, a livello Europeo, per capire dove indirizzare gli investimenti. Per l’Italia sarebbe importante, in questo settore siamo un’eccellenza.

Come ha reagito all’emergenza la comunità scientifica internazionale?

Ho visto tanta solidarietà, la voglia di mettersi insieme. Sono nate spontaneamente molte iniziative. Sarebbe bello se questa esperienza portasse i mondi della scienza e della politica a pensare più in grande: all’umanità come soggetto unitario e, laicamente, agli esseri umani come bene superiore.

Se l’emergenza sanitaria ha unito la comunità scientifica, sul fronte politico, quella degli stati nazionali oggi è più divisa che mai. Non crede?

La mia infatti è una speranza: che si vada verso una globalizzazione della socialità, non solo dell’economia. Basata sullo scambio e sulla collaborazione. La crisi potrebbe spingere in questa direzione, così come nella direzione opposta. Il primo test sarà sull’ambiente. Abbiamo visto come l’epidemia si sia diffusa seguendo le vie dell’inquinamento: capiremo presto, nei prossimi mesi, se questa presa di coscienza cambierà l’approccio globale nella lotta ai cambiamenti climatici.