Premi a tutor, marketing o tecnologie di Pao.P.

(Fotolia)

2' di lettura

Uno studio di professionisti può trovarsi nel corso della sua esistenza davanti alle più diverse sfide. Può sentire la necessità di veder crescere la propria massa critica aumentando il numero e la tipologia dei professionisti e del personale di staff; può richiedere uno sforzo specifico nell’attività di marketing per ottenere di concentrare su pochi clienti la propria attività (o fare l’opposto); può invece dover ricorrere al cambio repentino di procedure abituali per consentire l’implementazione di nuove tecnologie o per affrontare una revisione della spesa per ragioni finanziarie o di contrazione del mercato. Oppure, infine, lo studio può dover affrontare un riposizionamento in settori diversi da quelli battuti in precedenza , fondersi con un’altra compagine o, al contrario, separarsi e dividersi in più parti per giocare in modo più agile la propria partita sul mercato.

Quest’elenco non ha pretesa di esaustività (tutt’altro), ma esemplifica l’ampio raggio di bisogni e desideri che devono animare il gruppo dirigente nell’individuare correttamente i propri obiettivi e la strategia per raggiungerli.

Per restare negli esempi indicati, lo studio vedrà la necessità che i propri collaboratori si rendano utili nell’affiancare nuovi addetti (nel caso della crescita), nell’affinare le proprie competenze di marketing (cross-selling/reselling), nel rivedere le proprie abitudini di spesa o nell’adottare nuove procedure (nuove tecnologie o spending review), di aggiornarsi su nuove aree di lavoro (riposizionamento), di integrazione o superamento di una separazione (merger o spin-off).

Ciascuno di questi obiettivi richiede impegno e applicazioni diverse, che saranno giudicate ex post dal gruppo dirigente, ma lungo direttrici (criteri) predeterminati e condivisi.

È evidente che le due categorie classiche della produzione di nuovo lavoro e nuovi clienti e delle ore lavorate, utilizzate abitualmente nei piani di compensazione, non sono assolutamente utili.