Premi, welfare e lavoro agile contro le grandi dimissioni

Anche a prescindere dai piani di incentivazione, il welfare può essere vantaggioso sotto il duplice profilo della fidelizzazione del personale e, nei limiti di legge, della non imponibilità fiscale e contributiva. È il caso dei servizi di mensa (o dei buoni pasto), dei servizi di trasporto collettivo, di educazione e istruzione per familiari, o delle assicurazioni per familiari non autosufficienti (fringe benefit).

In un periodo di crisi energetica come quello attuale, non vanno infine dimenticati i buoni benzina previsti dal decreto 21/2022 nel limite di esenzione di 200 euro, e gli aiuti introdotti per il pagamento delle bollette nell’ambito dei benefit, con il limite di non imponibilità innalzato a 3mila euro dal Dl Aiuti-quater (n. 176/2022), per il 2022.

Lavoro agile

La misura aziendale che – soprattutto nel contesto post-pandemico – è più gradita ai dipendenti è il ricorso al lavoro agile. Perlomeno per mansioni di concetto e livelli professionali dotati di sufficiente autonomia operativa, il lavoro agile andrebbe liberato dalla gabbia dell’orario tipico del tradizionale lavoro in azienda, in modo da riflettere i tempi di lavoro non lineari o “asincroni” tipici dei nuovi equilibri fra vita e lavoro.

Spesso le imprese si limitano a individuare uno o più giorni di smart working settimanali in cui proseguire da casa lo stesso lavoro svolto in ufficio, non sfruttando appieno il potenziale rivoluzionario della normativa, che è nella possibilità di misurare la prestazione lavorativa non più in base alla quantità ma alla produttività.