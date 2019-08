«Premialità da rafforzare, ma solo dopo i primi test» Intervista al sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone (Lega) di Marco Mobili e Valeria Uva

«Stiamo lavorando a più decreti correttivi che tengano conto delle istanze e dei suggerimenti che arrivano da principali operatori del settore». La conferma è del sottosegretario alla Giustizia, il leghista Jacopo Morrone. «In tempi brevi vorremmo uscire con un primo correttivo che possa risolvere tutte quelle criticità che richiedono una soluzione immediata. Va resa efficace una normativa pensata soprattutto per risollevare le nostre imprese».

Ma i tecnici del settore non la pensano così, al contrario parlano di stop all’afflusso di capitali per il salvataggio delle aziende italiane.

L’intento del Governo è assolutamente rivolto ad attirare investimenti e investitori esteri per rendere il Paese ancora più competitivo. Gli interventi già in corso o ancora in istruttoria vanno tutti in questa direzione, con regole certe, abbattimento del contenzioso, riduzione dei tempi processuali. Lavoro personalmente al rafforzamento delle competitività delle aziende italiane e non per assecondare la svendita del patrimonio economico e produttivo del Paese a speculatori stranieri.

I professionisti chiedono un rafforzamento delle misure premiali per evitare la procedura di insolvenza.

È questo uno dei punti che si sta considerando di inserire nei decreti correttivi. Tuttavia, il nuovo Codice contiene già misure premiali finalizzate ad evitare l’insolvenza. Quello che sarà possibile realizzare, sempre nel rispetto della delega, non può essere oggi valutato pienamente, in quanto sarà opportuno attendere la completa entrata in vigore della norma e la sua piena operatività.