Premiare il merito per fare crescere la buona economia

Riconoscere il merito è la chiave per costruire un sistema economico-sociale migliore, capace di attivare innovazione, cultura e benessere. Con questo spirito Assolombarda ha promosso gli “Awards”, una iniziativa nata, innanzitutto, per riconoscere l’impegno delle imprese con cui abbiamo percorso un lungo cammino insieme: in particolare 25, 50 ma anche 75 anni di vita associativa; 15 lustri di sfide e di successi, di artigianalità e di industria, di saperi e di saper fare. Con loro abbiamo condiviso e superato momenti di crisi e sostenuto scelte complesse, trasformandole in occasioni di forte stimolo per andare sempre più avanti. Siamo cresciuti in uno scambio continuo e pragmatico fatto di cultura d’impresa e di obiettivi comuni. Tra queste imprese mi piace ricordare alcune storiche associate che hanno raggiunto i 75 anni di adesione come Fabbrica Chimica Unione Srl (Desio, Monza e Brianza), Galvan Srl (Baranzate, Milano), Industria Briantea Ferramenta Minuterie di Fumagalli Srl (Desio, Monza e Brianza), Negri Bossi Spa (Cologno Monzese, Milano), Skf Industrie Spa (Cormano, Milano), Terme di Rivanazzano Srl (Rivanazzano Terme, Pavia).

Gli “Assolombarda Awards” hanno anche messo al centro del palcoscenico le idee delle aziende, i valori, lo spirito innovativo, evidenziando ancora il loro ruolo strategico di attivatori e di “promotori” di sviluppo e crescita per tutti. La cerimonia di premiazione, in tal senso, non è stata solo un momento per celebrare il saper fare impresa ma anche una occasione per valorizzare chi più si è distinto per capacità di adattamento, performance sui mercati globali, progettualità in tema di sostenibilità, design ed evoluzione digitale.

Attitudini che, anche grazie alle persone che quotidianamente lavorano all’interno delle aziende, rendono insieme Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi un elemento cardine all’interno dell’Europa. Del resto, è anche merito delle imprese se quest’area è luogo elettivo di lavoro, studio, ricerca di futuro; se il nostro territorio è traino dell’Italia producendo il 12% del Pil nazionale e rappresentando il 12,7% dell’export nazionale nel 2022. Assolombarda ha sempre cercato di sostenere questo grande sforzo competitivo. Lo ha fatto coinvolgendo nella sua attività tutti gli interlocutori istituzionali in una logica di sistema. Un modo di agire che ha permesso al territorio di diventare, nel tempo, attivatore strategico sul tema dell’innovazione. È utile ricordare, infatti, che in questa area votata al manifatturiero avanzato abbiamo sperimentato con successo un rapporto tra pubblico e privato efficace che, oggi, è alla base della nostra capacità di precorrere i tempi. È il tipico approccio pragmatico lombardo che ci ha insegnato a lavorare insieme per favorire una prosperità diffusa e generare benessere sociale. L’innovazione, ieri come oggi, continua a costituire il carburante che alimenta il motore del nostro sviluppo; un asset che pone ancora l’imprenditore come attore positivo del cambiamento. Resta lui, insieme con i suoi collaboratori, la forza del nostro tessuto produttivo.

Gli “Assolombarda Awards” celebrano, così, questa capacità di innovare ma non solo. Intendono valorizzare il coraggio e la visione ereditati da imprenditori che hanno contribuito a edificare l’impresa nazionale, rendendola celebre nel mondo: Fulvio Bracco, Steno Marcegaglia, Leopoldo Pirelli, Giorgio Squinzi. Ancora oggi le loro idee restano un esempio per le aziende che operano sui mercati esteri, affrontando le sfide innovative dettate dal panorama interno e internazionale. Grazie alla loro opera, Assolombarda è ogni giorno sempre più stimolata a essere un attore di cambiamento e innovazione; un’associazione solidale, coesa, che continua a tenere insieme le filiere produttive più all’avanguardia, intere storie aziendali e generazioni di imprenditori. Una comunità che, oggi, è fortemente orgogliosa dei successi dei propri associati ma anche proiettata

verso obiettivi sempre

più ambiziosi.