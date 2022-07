Premiare, oltre a sanzionare: dal codice penale a quello «virtuale»

L'idea è che, così come si devono punire le azioni opportunistiche, simmetricamente, occorre premiare quelle cooperative. Faceva notare Giacinto Dragonetti, allievo eccellente di Antonio Genovesi, nell'introduzione del suo Delle virtù e de' premj, come: «Gli uomini hanno fatto milioni di leggi per punire i delitti, e non ne hanno stabilita pur una per premiare le virtù» (1768, p. 3). Mockus, dunque, propose non solo di punire simbolicamente i comportamenti disfunzionali, ma anche di premiare quelli cooperativi. Ma in termini di efficacia premi e sanzioni, monetari o simbolici, hanno esattamente la stessa efficacia? Anche questo è un bel tema dalle importanti implicazioni che è possibile esplorare con l'ausilio dei metodi dell'economia sperimentale.

L’efficacia di premi e punizioni

Nel 2007 un gruppo di studiosi guidato da Martin Sefton pubblica uno studio progettato per confrontare l'efficacia relativa di premi e punizioni. Al classico public good game senza punizione e con punizione vengono affiancati altri due trattamenti: uno nel quale i partecipanti potevano premiare gli altri membri del gruppo e un quarto nel quale avevano entrambe le possibilità, di premiare e sanzionare.

Esiste una forte evidenza non solo del fatto che gli esseri umani sono particolarmente sensibili alla reciprocità negativa, sono, cioè, disposti a punire in maniera costosa, coloro che li danneggiano, ma anche alla reciprocità positiva, vale a dire, che siamo spesso desiderosi di ricompensare in maniera costosa coloro che sono stati gentili nei nostri confronti.

Sulla base di questi «fatti stilizzati» Sefton e i suoi colleghi avevano buone ragioni per aspettarsi un effetto comportamentale derivante dall'introduzione della possibilità di ricompensare la cooperazione. I dati raccolti nell'esperimento mostrano innanzitutto che, come osservato in moltissimi altri studi, in assenza di sanzioni e di ricompense la cooperazione raggiunge velocemente il livello zero. Tutti i partecipanti si trasformano in free riders. Quando, invece, è possibile solo sanzionare, o sanzionare e premiare, la cooperazione cresce significativamente e raggiunge livelli di contribuzione superiori al 50 per cento.

Le ricompense funzionano meglio dei castighi

Quando si possono usare sia le ricompense che le punizioni i partecipanti sembrano preferire l'uso delle prime, almeno nelle fasi iniziali del gioco, rispetto alle seconde. Nel trattamento dove possono essere utilizzate solo le ricompense, il livello di cooperazione cresce velocemente, anche se verso la fine del gioco, quando i partecipanti sanno che le opportunità di essere premiati si stanno riducendo, allora si osserva un decadimento del livello della cooperazione più rapido di quello osservato in presenza di punizione. Questi dati, in definitiva, sembrano suggerire che sia le punizioni che le ricompense alterano il comportamento dei partecipanti spingendoli verso livelli più elevati di cooperazione, ma sembrano dirci che l'effetto dei due fattori non è simmetrico.