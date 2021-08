Premiato l’impegno di chi si dedica al volontariato

2' di lettura

Nel Veneziano aziende come San Marco Group, leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia professionale, si dimostrano laboratori di welfare sempre più avanzato. Il nuovo accordo sindacale nazionale siglato con Femca Cisl e Filctem Cgil, in vigore fino al 2024, coinvolge i lavoratori di tutte le sedi italiane: Marcon, Forlì, Montemarciano e Latisana. Tra le linee di indirizzo spicca il premio di partecipazione alla crescita aziendale, che il Gruppo ha previsto per ciascun dipendente fino a 4mila euro. Il premio è variabile e subordinato al raggiungimento e al miglioramento di tre obiettivi: la crescita del fatturato aziendale, l’efficienza intesa come rapporto Ebitda/fatturato e il numero di reclami di prodotto. «Siamo convinti che il benessere dei nostri dipendenti non solo migliori la produttività aziendale. ma possa avere un impatto positivo sull’intera società - commenta Mariluce Geremia, vice presidente e responsabile Risorse umane -. Per questo continuiamo a proporre un pacchetto welfare evoluto che possa rispondere concretamente alle esigenze, premiando impegno e professionalità. Per la prima volta, abbiamo previsto un contributo di solidarietà - con un incremento del 5% sul premio di produzione - per tutti i lavoratori che svolgeranno nel tempo libero attività presso associazioni di volontariato locali». San Marco Group in passato ha creato aree aziendali per il tempo libero e gruppi di persone per fare insieme attività fisica (sospesi in pandemia). Ora in accordo con i sindacati ha ridefinito e ampliato l’offerta di servizi e iniziative welfare. Oltre a confermare la banca delle ore solidali - con la possibilità di donare le proprie ferie a colleghi che ne hanno bisogno - e regolamentare la modalità di lavoro agile, le parti hanno concordato l’attuazione della flessibilità dell’orario tra periodi più o meno intensi: così l’azienda sarà sempre in grado di rispondere tempestivamente alle richieste del mercato e i lavoratori potranno fruire, nei periodi di minore attività, delle ore di flessibilità accumulate. Ci sono anche misure a sostegno delle famiglie dei lavoratori, tra cui borse di studio destinate agli studenti più meritevoli. Inoltre, a sostegno dei lavoratori che vogliano allontanarsi dal fumo, l’azienda attiverà un progetto dedicato mettendo a disposizione figure specializzate.

