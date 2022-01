Premier League, impatto da 9 miliardi sull’economia Uk anche durante la pandemia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un nuovo studio di EY evidenzia come la Premier League e i suoi club abbiano continuato a generare benefici diffusi per l'economia, la società e l’intera piramide calcistica, nonostante le sfide significative presentate dal Covid-19. L’analisi rivela che la Premier League ha contribuito con 7,6 miliardi di sterline (pari a 9,1 miliardi di euro) all’economia del Regno Unito durante la stagione 2019/20, che è stata sospesa per più di tre mesi a causa della pandemia.

La crescita

L’attività economica dei club è cresciuta dell’840% dalla stagione 1998/99. La Premier League e i suoi club hanno generato un contributo fiscale totale di 3,6 miliardi di sterline, di cui 1,4 miliardi di sterline sono stati contabilizzati dai giocatori della Premier League. Il contributo fiscale totale sostenuto dai club è aumentato di 3,1 miliardi di sterline dal 1998/99.La lega e i club hanno anche ottenuto una crescita sostanziale dell’occupazione per un periodo di tempo prolungato, con 94.000 posti di lavoro in tutto il Regno Unito. Il numero di posti di lavoro legati ai club è aumentato da 11.000 nel 1998/99 a oltre 87.000 nel 2019/20, con un aumento del 650%. L'attrattiva del calcio della Premier League per i tifosi nel Regno Unito e in tutto il mondo è evidente poiché il rapporto mostra che nel 2019/20 c'era un pubblico globale cumulativo di 3,2 miliardi, il doppio di quello della Champions League. Prima dell'interruzione dovuta al Covid-19, gli stadi erano pieni del 97,8% in tutta la lega. Questo successo in campo consente investimenti continui e maggiori nelle comunità a livello nazionale e locale e nel calcio a tutti i livelli.

La piramide calcistica

La Premier League ha fornito pagamenti di solidarietà e paracadute a 138 club della EFL e della National League, per un totale di 455 milioni di sterline nella stagione 2019/20.Il contributo economico totale della Premier League rimane pari ai livelli pre-pandemia e all'importo generato nel 2016/17. Ciò nonostante una perdita stimata di 1,3 miliardi di sterline in entrate dai diritti televisivi e dal botteghino per le stagioni 2019/20 e 2020/21. Peter Arnold, chief economist di EY UK, ha dichiarato: «Nei tempi difficili che tutti abbiamo vissuto durante la pandemia di Covid-19, il calcio ha fornito momenti di felicità e unione per molti. Questo rapporto esamina l'effetto delle attività alla base di quei momenti ed evidenzia la crescita significativa dell'impatto della Lega dalla prima valutazione d'impatto di EY della Lega e dei suoi club nel 2013/14.

Appeal globale

L’appeal globale della Premier League continua a essere un fattore chiave nel guidare il suo impatto economico e la lega gioca un ruolo significativo al centro delle comunità dei club. Centinaia di migliaia di bambini, giovani e adulti beneficiano ciascuno delle iniziative sostenute dalla lega e la pandemia ha contribuito a mettere a fuoco più che mai il ruolo del calcio all'interno delle comunità di tutto il paese».Per Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, la lega e i suoi club contribuiscono «in modo significativo all'economia del Regno Unito». «Siamo orgogliosi – prosegue – del livello di supporto che forniamo alla piramide del calcio, nonché del finanziamento delle organizzazioni comunitarie dei club su e giù per il paese. L'importanza del loro lavoro è stata più evidente che mai negli ultimi tempi, fornendo aiuto alle persone che ne avevano bisogno. I nostri club producono un calcio emozionante e competitivo con i migliori giocatori e allenatori del mondo, seguito da miliardi di tifosi in tutto il mondo e tifosi che riempiono gli stadi ogni settimana. Questo successo e questa popolarità ci consentono di continuare a investire nella competizione e di fornire un supporto senza precedenti all'intero gioco e alle comunità, assicurando che l'impatto positivo della Premier League sia sentito ben oltre quello che vediamo sul campo».