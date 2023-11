Premierato, Marini: stabilità e governabilità senza toccare poteri Presidente

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

«Il nostro intento è quello di garantire stabilità e governabilità preservando per quanto possibile la nostra tradizione costituzionale e gli equilibri istituzionali esistenti. Per questo non sono stati toccati i poteri del Presidente della Repubblica, come per altro ci hanno chiesto i partiti di opposizione durante le consultazioni che la premier Giorgia Meloni ha tenuto prima dell’estate scorsa». A difendere il Ddl Casellati che introduce nel nostro ordinamento l’elezione diretta del Presidente del Consiglio è il “papà” della riforma, il costituzionalista e consulente della premier Francesco Saverio Marini, che ha partecipato alle consultazioni con tutti i partiti e ha steso materialmente il testo approvato in Consiglio dei ministri. In questa intervista risponde alle critiche pervenute da costituzionalisti e anche da esponenti della stessa maggioranza.

Come tutte le riforme costituzionali anche questa parte già avvolta da critiche e scetticismo. Ma l’obiettivo di garantire stabilità agli esecutivi dopo 68 governi in 72 anni appare condivisibile. Ci può spiegare la ratio che sta dietro a questa riforma, che pur toccando solo 4 articoli della Costituzione introduce con l’elezione diretta del capo del governo una rivoluzione nel nostro ordinamento?

Le critiche sulle riforme costituzionali, come giustamente rilevava, sono fisiologiche perché si tratta di meccanismi complessi e con una forte connotazione politica. Ma da parte di tutte le forze politiche e anche nella società civile è emersa la piena consapevolezza della grave patologia della nostra forma di governo in termini di instabilità. I numeri che ricordava sono un unicum a livello mondiale. Ed è proprio questa esigenza la ratio ispiratrice della riforma: garantire stabilità e governabilità, rafforzando la democrazia. Il tutto cercando di modificare solo l’essenziale, in modo da preservare, per quanto possibile, la nostra tradizione costituzionale e le norme costituzionali vigenti.

Paradossalmente la principale critica che si muove, anche da costituzionalisti di area democratica, è che il premier pur eletto direttamente rischia di essere un’anatra zoppa. Perché avete ritenuto di non dare al premier i poteri che hanno molti suoi colleghi europei pur non eletti direttamente, a cominciare da quello di determinare lo scioglimento delle Camere?

Dice bene paradossalmente, perché uno dei motivi per cui non è stata presa in considerazione questa modifica risiede proprio nelle indicazioni delle forze di opposizione, a partire dal Partito democratico, che ha sottolineato l’esigenza di evitare l’uomo solo al comando e non toccare i poteri del Presidente della Repubblica. Peraltro il potere di designazione dei ministri già spetta al Presidente del Consiglio e mi sembra del tutto opportuno che il Capo dello Stato, nella sua funzione di garanzia, possa effettuare un controllo sui nominativi proposti. Aggiungo che il problema della nostra forma di governo, a mio avviso, non risiede nel rapporto tra Presidente del Consiglio e ministri, ma appunto nella grave instabilità dei Governi. E la proposta si concentra su questo aspetto.