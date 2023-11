Premierato, Mattarella autorizza la trasmissione del ddl al Parlamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il ddl di riforma costituzionale finalizzato all’introduzione del premierato è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ne ha autorizzato la trasmissione alle Camere. Il testo (cinque articoli) era stato approvato il 3 novembre scorso dal Consiglio dei ministri. Il capo dello stato ha anche emanato il decreto legge per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Paesei africani.

Iter al via dal Senato

L’esame partirà dalla commissione Affari costituzionali del Senato. «Come ho sempre fatto garantirò il massimo confronto, finalizzato però a una decisione: la discussione infinita non fa parte della democrazia» ha spiegato il presidente della commissione, Alberto Balboni, di FdI. I meloniani puntano a un’approvazione prima delle elezioni europee (giugno 2024). L’entità dei margini per le modifiche potrebbe essere più chiara dalle risposte della premier Giorgia Meloni nel question time alla Camera il 13 dicembre, preceduto da quello a Palazzo Madama, probabilmente il 23 novembre.

Loading...

Elezione di retta del premier

«Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni»: è questo il cuore disegno di legge del governo che non attribuisce nuovi poteri al premier, come il potere di nominare i ministri, potere che rimane in capo al Presidente della Repubblica. È la legittimazione popolare ad attribuirgli, nelle intenzioni, più peso politico.