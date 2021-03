Premio Alto Rendimento, ecco i vincitori della 23esima edizione

Tre le indicazioni emerse dall’evento: l’assenza di uno standard internazionale per classificare gli investimenti green, comporterà un aumento dei costi per i global player ovvero per le società di gestione che operano su più aree geografiche: «Non è detto infatti – evidenzia Alfieri - che la tassonomia green europea verrà applicata anche in altre parti del mondo. Ciò avrà come conseguenza un aumento dei costi per i global player ma, vista la grande concorrenza, le società prodotto se ne faranno carico». Forse però, e questa è la seconda indicazione emersa dalla tavola rotonda, ci potrebbero essere delle ricadute pure per i consulenti finanziari: «Al momento non possiamo ancora dire che vi sarà una limatura delle remunerazioni dei consulenti – afferma Zitiello -. Credo però che la grande domanda di prodotti finanziari Esg compenserà ampiamente una possibile riduzione dei loro guadagni».

Infine, l’ultima indicazione riguarda la riforma della dichiarazione non finanziaria (Dnf): «Si attende la modifica della dnf da parte di Bruxelles – ricorda Bellofiore . Vedremo quale sarà la decisione e dunque se estendere o meno l’obbligo a tutte le quotate. Resta il fatto che redigere la Dnf anche per chi non è obbligato, come le Pmi, è una grande opportunità per entrare nell’universo investibile degli investitori nazionali e internazionali».