Premio Auto dell’anno 2022, vince l’elettrica Kia EV6. Annullati i voti della russia

Kia EV6, il suv elettrico del marchio coreano (gruppo Hyundai) si è aggiudicato il premio Auto dell'anno.

La vettura con 279 voti ha preceduto la Renault Megane E-Tech con 265 voti e l’altra Ev coreana la Ioniq 5. Tre elettriche nei primi tre posti. Ma se l’è cavata bene anche l’unica elettrificata, la Peugeot 308 quarta assoluta con 191 attribuiti dalla giuria. L’elettrica Kia ha dunque prevalso anche rispetto alla cugina di Hyundai, la Ioniq 5 con la quale condivide molto, ma non lo stile che probabilmente ha fatto la differenza. Il premio Car of The Year 2022 viene assegnato dal 1964 ed è considerato il riconoscimento più ambito nel mondo automotive anche se spesso le scelte son state discutibiliperché assegnate a modelli che non hanno fatto registrare grandi numeri di vendite. Quella di quest’anno è l’undicesima volta che la cerimonia ospitata dal Motor Show di Ginevra che negli ultimi due anni non si è svolto per la pandemia.

L’auto vincitrice è stata selezionata da una giuria di 59 membri, composta da giornalisti dell’auto provenienti da 22 Paesi. Come già è avvenuto nell’edizione dello scorso anno, la votazione si è svolta in diretta streaming e presentata da Frank Janssen, Presidente della Giuria. Le auto finaliste al Car of The Year 2022 erano 7 selezionate tra i nuovi modelli in vendita in Europa l’anno precedente. L’ultima auto premiata nel 2021 era la Toyota Yaris.

Toyota Yaris, vincitrice nel 2021

Tutte le altre 6 vetture pretendenti al titolo 2022

La curiosità più rilevante dell’edizione di quest’anno è che 6 auto su 7 erano elettriche, mentre una sola era disponibile con un motore termico che si abbinava ad una forma di elettrificazione quella plug-in. Ecco dunque in sequenza i sei alti modelli che concorrevano al premio di quest’anno in ordine naturalmente alfabetico: si trattava della Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech e Skoda Enjaq iV.

Cancellati i voti dei giurati russi e la bandiera della Russia

Da segnalare infine che i giurati che normalmente sono 61, ma data la concomitanza della guerra in Ucraina i voti dei 2 rappresentanti della Russia non sono stati conteggiati e la bandiera è stata eliminata. Nelle votazioni da sempre tengono conto di criteri come design, confort, sicurezza, economia, maneggevolezza, prestazioni, funzionalità, sostenibilità ambientale, piacere di guida e prezzo. La scelta migliore per il 2022 è stata la Kia EV6.