Premio Auto Europa 2020, vince la Peugeot 2008 Con oltre 7000 voti su quasi 20.0000 complessivi, il suv francese ha trionfato nel premio organizzato dall'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive di Simonluca Pini

Con oltre 7000 voti su quasi 20.0000 complessivi, il suv francese ha trionfato nel premio organizzato dall'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive

2' di lettura

Il Premio Auto Europa 2020 è andato alla Peugeot 2008. Con oltre 7000 voti su quasi 20.0000 complessivi, la novità francese è stata proclamata la migliore vettura prodotta e commercializzata in Europa conquistando così il premio organizzato dall'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive. Se la Peugeot 2008 ha trionfato complessivamente, secondo la giuria popolare la più votata è stata la Renault Captur mentre gli Opinion Leader scelti hanno messo sul gradino più alto la Ford Puma. Nel dettaglio le sette finaliste sono state: Bmw Serie 1, Ford Puma, Hyundai I20, Kia Xceed, Peugeot 2008, Renault Captur E Volkswagen Golf. Rispetto agli anni passati è stato un nuovo metodo di votazione, con diverse percentuali di riferimento, che in affiancamento alla giuria tecnica composta dai Soci Uiga, ha coinvolto una giuria di 100 Opinion Leader e una giuria popolare. Nello specifico i voti complessivi sono stati 19.573. Dal 1954 l'Uiga associa i giornalisti specializzati nell'automotive, nella mobilità e nei trasporti, facendosi promotrice dello sviluppo professionale degli operatori della comunicazione, soprattutto verso i più giovani in cerca di una formazione specifica sul tema dei motori.

Titolo Premio Auto Europa 2020: le vincitrici e le finaliste Photogallery12 foto Visualizza

Le supercar premiate

Nella speciale classifica “Vetture Sportive”, che ha assegnato riconoscimenti in base a design, prestazioni e originalità da parte della Giuria Tecnica e quella degli Opinion Leader, la Ferrari SF90 si è aggiudicata la coccarda Gialla per lo stile creato da Flavio Manzoni, ma anche per l'esclusivo “Assetto Fiorano” - ammortizzatori specifici, impiego di elementi in titanio per l'impianto di scarico e per la fibra di carbonio usata per i pannelli porta e la zona inferiore del corpo vettura. La Lamborghini Huracán Evo Rwd la coccarda Rossa sper le prestazioni, che con l'adozione della trazione posteriore è diventata la sport car ideale per quei clienti che cercano in una supersportiva una vettura ‘tutta da domare'. La McLaren Gt ha conquistato la coccarda Blu perché il marchio di Woking ha deciso di lanciare una granturismo sport car più adatta ai lunghi viaggi grazie al notevole vano di carico da 419 litri, ma con prestazioni invariate.

Loading...

I personaggi premiati

In occasione della premiazione dell'Auto Europa 2021 è stata, anche, conferita la “Tartaruga d'Argento”, (simbolo della Uiga), a 3 manager del settore automotive che, quest'anno, si sono distinti per impegno e professionalità, raggiungendo importanti risultati e contribuendo in maniera determinante all'immagine del nostro Paese. L'animale più lento è stato assegnato a Stefano Domenicali, con la motivazione ‘che governerà l'azienda più veloce del mondo la Formula 1', ad Andrea Levy, (Mi-Mo, Milano Monza Open-Air Motor Show), ‘che sposta al 2021 l'appuntamento con la storia' e a Paolo Scudieri, (Gruppo Adler), ‘il manager che da sempre investe sul futuro'. “Abbiamo scelto di celebrare il Premio Auto Europa 2021 malgrado tante difficoltà organizzative, compreso lo slittamento alla prossima primavera della 1° edizione della manifestazione Milano Monza Open-Air Motor Show - ha dichiarato Gaetano Cesarano - presidente della UIGA. Ci siamo adeguati alle sopraggiunte esigenze, (tutte le votazioni si sono svolte esclusivamente in via telematica e la cerimonia di premiazione in diretta streaming), ma ce l'abbiamo fatta! Un piccolo segnale di rivincita e di speranza per il settore automotive”.