Premio Campiello 2023, vince Benedetta Tobagi con «La Resistenza delle donne»

La storica Benedetta Tobagi, con La resistenza delle donne (Einaudi), ha vinto il premio Campiello 2023 ottenendo 90 voti su 288. Il libro racconta in forma narrativa la misconosciuta storia delle partigiane e di tutte le donne che si sono opposte al nazifascismo, pronte a “dare la vita” in un’accezione molto diversa da quella che gli si attribuisce normalmente.

«Ho voluto scrivere un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne», ha commentato Tobagi, ridendo e piangendo insieme per la commozione. «Sono stata travolta da questo libro, ho la sensazione che queste donne formidabili mi hanno portato a spalla su questo palco, mi hanno scagliato qui. Voglio dedicarlo a queste donne che non si sono girate dall'altra parte e a tutte le persone che oggi non si girano dall'altra parte e che accolgono chi viene in cerca di futuro, che cercano di contrastare la ferocia e le disuguaglianze che ci sono. E ancora lo voglio dedicare a tutte le donne che resistono ovunque nel mondo, nei contesti pubblici e privati, politici e di lavoro, e che cercano di far sentire la loro voce e quella delle altre».

Un libro che è nato dalle immagini. «Il primo gruppo di foto da cui sono partita - ha raccontato Tobagi - viene da Torino, e devo ringraziare Barbara Berutti, vicedirettrice dell’Istituto piemontese per la storia della resistenza. Quelle foto erano per me delle finestre molto potenti, molto evocative. Da lì ho iniziato a scrivere. Volevo che fosse un racconto corale che sapesse tener conto della diversità, della “granularità” delle donne che vi parteciparono, che emergessero le parabole individuali delle persone che hanno contribuito a fare la grande storia. Persone che non erano state considerate per decenni da nessuno, e che per la prima volta sentono di poter fare qualcosa. L’8 settembre 1943 è il momento in cui le donne - da sempre invisibili - hanno saputo fare della loro piaga, l'invisibilità, un’arma».

L’8 settembre 1934, infatti, il Paese si spacca e le donne irrompono sulla scena: «I soldati allo sbando - si legge - per non finire alla mercé dei nazisti che hanno occupato i quattro quinti dell’Italia, nuovamente arruolati, oppure imprigionati, devono sparire. Tocca alle invisibili entrare in scena». È, secondo Tobagi, la più grande operazione di salvataggio collettivo della storia del nostro Paese ed è stata fatta da migliaia e migliaia di donne - madri e no - che non aveva convocato nessuno. I soldati vanno nascosti, sfamati, rivestiti perché non fossero riconoscibili come fuggiaschi o disertori. Tantissime italiane si mobilitano. «Il “maternage” - scrive Tobagi - comporta una tale emorragia di potenziali reclute che il 9 ottobre Mussolini da Salò emana un decreto che punisce chi aiuta i prigionieri di guerra evasi con la pena di morte». «Scrivere questo libro è stato un viaggio, un'esperienza umana» racconta ancora la Tobagi che spiega di aver anche voluto cercare le origini dei problemi che tuttora affliggono le donne: «ho sentito molto forte il desiderio di dare il senso delle radici profonde di queste piaghe. Tutto quel che concerne la violenza sulle donne, le forme di stigmatizzazione delle donne, è rimasto uguale ad allora. Volevo che il mio racconto potesse portare una prospettiva diversa e più grande nel discorso pubblico»

«La cinquina comprende storie vere e di fantasia, e anche storie vere intrecciate all’immaginazione, oltre che una narrativa per frammenti», ha osservato Walter Veltroni, presidente della Giuria dei letterati che ha selezionato i testi. Tra questi una giuria popolare composta da 300 lettori anonimi ha votato la vincitrice (i voti sono stati 288 più due schede bianche).