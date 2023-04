Premio Carli, il 5 maggio la XIV edizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il capo della Polizia, Lamberto Giannini. La Presidente e CEO di Yves Saint Laurent, Francesca Bellettini, unica italiana nella lista delle 25 donne più influenti al mondo stilata dal Financial Times . Il “re” delle bollicine, Matteo Lunelli , Presidente e Amministratore Delegato di Cantine Ferrari. La vicepresidente di Farmindustria, azionista e consigliere di amministrazione di Menarini, Lucia Aleotti . La campionessa di sci, quattro Coppe del mondo in bacheca, Sofia Goggia . E, l’attore Pierfrancesco Favino . Sono alcuni dei quindici talenti che il 5 maggio alle ore 17.30, nella solenne cornice del Teatro dell’Opera di Roma, saranno insigniti del Premio Guido Carli , assegnato ogni anno dall’omonima Fondazione e giunto alla sua XIV Edizione.

E’ quanto si legge in una nota della fondazione Guido Carli. “La cerimonia del premio Guido Carli sarà una festa dell’eccellenza italiana - spiega Romana Liuzzo , presidente della fondazione - è un inno al merito, che Carli chiedeva di coltivare e liberare. La sua testimonianza, la sua battaglia contro i lacci e i lacciuoli che impediscono ai giovani di emergere, è ancora viva. Abbiamo scelto di celebrarla portando sul palco le donne e gli uomini che in ogni ambito, dall’economia all’arte, dal cinema allo sport e, per la prima volta, anche alla musica, fanno grande l’Italia nel mondo, conservando solide le radici e l’impegno per il nostro Paese”.

La cerimonia sarà aperta da Liuzzo, che è anche l’ideatrice del Premio. Dopo un videosaluto, a nome del governo, del Ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, il saluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’intervento di Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione, la serata d’onore prenderà il via. L’immagine di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie prodotte appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sarà possibile seguire la XIV ddizione del Premio Guido Carli anche in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.