Premio Film Impresa, riconoscimenti speciali a Paola Cortellesi e Riccardo Milani

Area Documentaria

Il Premio Miglior Film d'Impresa Area Documentaria - UniCredit è andato a “La fabbrica del villaggio” di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia. Menzione speciale per “Un ponte del nostro tempo” di Raffaello Fusaro. «Siamo felici di aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa – ha commentato Roberto Fiorini, Responsabile Centro Italia di UniCredit. – che mette al centro le imprese italiane e le loro storie e le valorizza attraverso il cinema, lo strumento più potente per far conoscere il Made in Italy nel mondo. Contribuire alla crescita delle nostre imprese aiutandole a sviluppare i mercati esistenti e a conquistarne di nuovi è anche il nostro obiettivo. Premiare il Miglior Film d'Impresa Area Documentaria – ha concluso – va nella direzione di promuovere la conoscenza delle imprese del nostro Paese, valorizzandone la storia e la cultura, conservandone l'importante patrimonio documentario e di valori che diventa parte della nostra storia collettiva e genera ancora oggi benessere per le comunità».

Innovative Image & Sound

Il Premio Migliore Film Innovative Image & Sound - Almaviva è stato consegnato a “All the Invisible” di Jacopo Carapelli. «Il cinema è creatività e immaginazione – ha detto Alberto Tripi, Presidente Almaviva.– spesso capace in modo potente di rappresentare e anticipare il futuro. Con il premio alla migliore opera audiovisiva d’impresa nella categoria Innovative Image & Sound, Almaviva vuole sottolineare il valore delle tecnologie avanzate nell’aprire nuove strade alla produzione culturale e alla fruizione dell’arte. Quello che per Lumière era il cinématographe, oggi per noi è il metaverso. L’innovazione digitale è motore di sviluppo e di crescita, in grado di ampliare le opportunità in termini di competitività ed occupazione, di trasparenza ed efficienza, di sostenibilità e qualità della vita».

Creatività

Assegnato dal direttore artistico Mario Sesti, con lo staff del Premio Film Impresa, il Premio Speciale alla Creatività - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane a “Trasformiamo ogni giorno” di Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis. Menzione speciale per Anita e Americo: storia di una bicicletta realizzato dall'Associazione culturale Toro/Coppini Arte Olearia. «Raccontare i territori e ciò che facciamo per lo sviluppo dei territori – ha spiegato Luca Torchia, Chief Communication Officer Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – coinvolgendo in questo le comunità locali, è parte integrante della nostra cultura d'impresa che ha modo di esprimersi anche partecipando a iniziative come questa. Perché dimostrano quanto sia importante una comunicazione trasparente, inclusiva ed empatica, ossia capace, nel nostro caso, di trasmettere e condividere obiettivi quali la sostenibilità, l'innovazione, la valorizzazione delle persone. Obiettivi e fattori abilitanti del nostro piano industriale decennale che mette in campo, nel mondo delle infrastrutture e della mobilità del Paese, oltre 190 miliardi di investimenti».

Premio speciale Olmi

Al regista e documentarista Yuri Ancarani il Premio speciale Olmi, promosso da Edison e Fondazione Eos - Edison Orizzonte Sociale, per la ricerca espressiva di nuove forme estetiche e modalità di racconto nei film d'impresa. «Edison è fortemente impegnata nella promozione di una transizione energetica sostenibile. – dichiara Barbara Terenghi Executive Vice President Sustainability Edison – E lo facciamo attraverso una politica di sostenibilità fondata sugli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite (SDGs). Il nostro impegno, come impresa che raccoglie le sfide della società, è di diffondere la cultura della sostenibilità». Francesca Magliulo, direttrice della Fondazione EOS, ha aggiunto: «Siamo presenti nel comparto cinematografico con l'obiettivo di contribuire a ridurre l'impatto ambientale dei suoi processi. Ma non è tutto: pensiamo che il cinema sia un canale ideale per trasmettere valori e messaggi di senso civile, portare innovazione sociale e valorizzare persone e territori».

Gli sponsor

Il Premio Film Impresa è un'iniziativa ideata e realizzata da Unindustria - su spinta del Presidente Angelo Camilli, attraverso il Gruppo Tecnico Cultura, Turismo e Grandi Eventi, con il supporto di Confindustria - per valorizzare, esaltare e raccontare i valori e la realtà delle imprese e dei suoi lavoratori. Patrocinato da Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Confindustria, Anica, Ice, Una, Archivio Nazionale Cinema Impresa e Fondazione Cinema per Roma. Il Premio Film Impresa ha avuto come sponsor Almaviva, Edison, Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Umana, UniCredit. Sponsor tecnici del Premio Film Impresa sono Spencer & Lewis, D-Hub Studios, Adnkronos, Ega, Anybit, Tecnoconference Europe. Media partner è Adnkronos.