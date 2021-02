Premio Impresa Ambiente, cinque aziende sul podio: Edileco, Caviro, Ecoplasteam, Waste to Methane ed Enel

La giuria ha selezionato i vincitori tra 125 candidature arrivate da 17 regioni d'Italia e ha assegnato il premio secondo le quattro categorie previste: 1) Migliore Gestione, 2) Miglior Prodotto, 3) Miglior Processo/Tecnologia, 4) Migliore Cooperazione Internazionale, più un “Premio Speciale Giovane Imprenditore”, riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 (già in gara per una delle quattro categorie).

Alla Edileco società cooperativa di costruzioni e ristrutturazione ecocompatibile di Nus (AO), è stato assegnato il premio per la categoria “Miglior Gestione” (micro e piccole imprese) grazie al progetto Edileco: progettare, abitare, vivere il territorio. Nata nel 2005 da un gruppo di giovani operatori del settore edile Edileco ha da sempre lavorato per promuovere un nuovo modello di costruire, improntato sulla bioedilizia e sulla realizzazione di abitazioni ecocompatibili, partendo innanzitutto dalla qualificazione del capitale umano, che è stato adeguatamente formato e ha acquisito tutte le competenze necessarie per lavorare in un team affiatato e motivato nel perseguire la sostenibilità. L'offerta e la realizzazione di abitazioni per nuclei familiari caratterizzati dal ‘riscaldamento a costo zero garantito' utilizzando solo energie rinnovabili testimonia la riuscita di questo impegno.

Per la voce medie e grandi imprese della categoria “Miglior Gestione” il premio è andato invece alla Caviro S.c.a. di Faenza (RA) per il progetto Dalla vite alla biocarburazione avanzata, con Caviro è possibile. Con 29 soci, di cui 27 cantine, la cooperativa romagnola valorizza il lavoro di 12.400 soci viticoltori di sette regioni d'Italia e rappresenta uno degli esempi più significativi di filiera integrata nel settore vitivinicolo e di economia circolare. Know-how e dotazione impiantistica consentono a Caviro di produrre all'interno dei propri stabilimenti non solo del vino di qualità, ma anche di trasformare tutti i sottoprodotti della vinificazione attribuendo allo “scarto” dignità di risorsa che si rigenera e che rientra nuovamente in un ciclo produttivo.

Per la categoria “Miglior Prodotto” il vincitore è Ecoplasteam S.p.A., azienda di Milano, che con il progetto EcoAllene® ha risposto alla problematica della crescente quantità di rifiuti da imballaggi, nel caso specifico di quelli costituiti da materiali poliaccoppiati, sviluppando un nuovo prodotto che viene ottenuto utilizzando gli scarti di alluminio e della plastica in essi contenuti. L'innovazione risiede nel processo produttivo del trattamento di questi scarti, che non prevede più la separazione dei due o più componenti (film plastico + film alluminio), che vengono invece mantenuti aggregati. EcoAllene® ha come principale caratteristica quella di essere riciclabile all'infinito, oltre ad essere colorabile e prestarsi a molteplici utilizzi.

Sempre nella categoria “Miglior prodotto” la Giuria ha ritenuto meritevole di menzione la Earthfront Srl,azienda di Roma che ha sviluppato il progetto Adaptive Guardian Technology, una tecnologia che permette il recupero e il trattamento di macroplastiche e microplastiche, galleggianti e sospese, trasportate dai corsi d'acqua. Il macchinario è progettato per operare su qualsiasi tipologia di corso d'acqua indipendentemente da fondale, portata e dimensione, senza danneggiare la fauna e la flora locali; il suo funzionamento è garantito da fonti di energia rinnovabile (idroelettrica e solare).