Premio nazionale innovazione, all’Aquila la finale per i vincitori delle StartCup

I lavori saranno valutati da una Giuria costituita da esperti di valutazione di progetti start up provenienti dal mondo della finanza e dell'impresa.

«Sono oltre 3mila i neo-imprenditori che hanno presentato quasi mille idee di impresa e oltre 400 business plan con l'obiettivo di sviluppare nuove imprese innovative dai risultati della ricerca accademica attraverso un percorso generativo unico – ha sottolineato il Presidente dell'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari - PNICube Alessandro Grandi –, un percorso che l’Ocse ha riconosciuto come best practice per la capacità di mettere in rete i network locali per la promozione dell'innovazione e dell'imprenditorialità accademica».